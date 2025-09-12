Hier bestel je de iPhone 17 (Pro) als eerste (en dit betaal je)

De pre-order van de iPhone 17 en 17 Pro (Max) gaat vandaag van start! Wil jij de nieuwste iPhone als eerste in handen hebben? Lees dan snel verder, want we vertellen je waar je ze bestelt.

iPhone 17 pre-order gaat van start

Op dinsdag 9 september kondigde Apple vier nieuwe iPhones aan: de iPhone 17, iPhone 17 Pro en 17 Pro Max en de gloednieuwe iPhone Air. Vanaf vrijdag 12 september om 14.00 uur kan je terecht bij alle webwinkels om jouw bestelling te plaatsen. Wees er wel snel bij, want vanuit het verleden zien we de levertijden direct razendsnel oplopen.

→ Pre-order hier de iPhone Air en haal hem als eerste in huis

Dit komt doordat nooit van tevoren bekend wordt gemaakt hoeveel voorraad er is. De officiële release is op vrijdag 19 september. Vanaf dan kan je jouw iPhone op je deurmat verwachten en in de winkels. Lees hieronder alles over waar je de toestellen het beste in huis haalt.

Pre-order hier de iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro beschikt over toffe verbeteringen. Zo heeft de camera een upgrade gekregen, waardoor je nu drie lenzen met een resolutie van 48 megapixel tot je beschikking hebt. Deze drie camera’s zitten in een compleet nieuw camera-eiland, dat de hele breedte van de iPhone betrekt. Bovendien maak je jouw selfies met 18 megapixel. Apple legt de adviesprijs op 1329 euro.

Haal je jouw nieuwe iPhone 17 Pro in huis in combinatie met een abonnement, dan bespaar je flink op je toestelkosten. Bovendien zijn er momenteel goede acties te vinden.

Heb je toch liever een los toestel? Dan ligt de prijs rond de lancering altijd op de adviesprijs. Je kan terecht bij de volgende partijen:

Pre-order hier de iPhone 17 Pro Max

De meest uitgebreide iPhone is de 17 Pro Max. Hij is met zijn 6,9 inch wat groter dan de ‘normale’ 17 Pro en hij beschikt over de grootste accu. Dit betekent in de praktijk dat je tot zo’n 33 uur lang achterelkaar video’s zou kunnen afspelen. Nieuw is overigens ook dat de titanium behuizing verleden tijd is en er weer voor aluminium is gekozen voor de Pro-toestellen. Deze beslissing is genomen vanwege het grote camera-eiland achterop de telefoons.

Combineer je aankoop met een abonnement en je bespaart aanzienlijk op de toestelkosten. Ook zijn er goede aanbiedingen om de komst van de iPhones te vieren. Je kan terecht bij de volgende partijen:

Wil je een los toestel, dan ben je hier aan het goede adres. De prijzen voor een los toestel zijn rond de lancering vrijwel overal hetzelfde en dat is voor de 17 Pro Max een adviesprijs van 1479 euro. Pre-order je iPhone bij:

Pre-order hier de iPhone 17

Als je gewoon de nieuwste functies van Apple wilt, maar liever wat minder kwijt bent dan is de iPhone 17 een goede keuze. Deze heeft een adviesprijs van 969 euro, een verbeterde frontcamera en voor het eerst is-ie voorzien van een ProMotion-scherm. Dit betekent dat ook always-on nu op de instapmodellen beschikbaar is.

Haal de iPhone 17 het voordeligst in huis in combinatie met een abonnement en profiteer van uitstekende aanbiedingen.

Als los toestel ben je bij de volgende partijen aan het goede adres:

Pre-order hier de iPhone Air

Als laatste is er ook een opvallend nieuw toestel: de iPhone Air. Dit is de dunste iPhone ooit met zijn 5,6 millimeter. Verder heeft hij een scherm van 6,6 inch en een enkele camera op de achterkant van de telefoon. Dit is een 48 megapixel-lens, dus zal je het zonder de ultragroothoekcamera of een telelens moeten doen. Aan de binnenkant is de krachtige A19 Pro-chip te vinden. Apple heeft de adviesprijs vastgesteld op 1229 euro.

Sluit je direct een abonnement af bij je aankoop, dan profiteer je van voordeel. Providers en webwinkels geven namelijk vaak hoge kortingen op je toestel.

Pre-order je losse iPhone Air hier:

iPhone 17 (Pro) voor zakelijk gebruik: profiteer van extra voordelen

Als je ondernemer bent, dan is het mogelijk voordeliger om je iPhone met een zakelijk abonnement aan te schaffen. Zo krijg je vaak meer belminuten en data voor minder geld en lagere kosten als je buiten je bundel kunt, maar er zijn ook fiscale voordelen. Zo mag je de kosten van zakelijke mobiele telefoons aftrekken van je winst.

De beste hoesjes en andere accessoires voor iPhone 17 (Pro)

De iPhone 17-serie bestaat uit kostbare toestellen en dat gloednieuwe toestel verdient natuurlijk de beste bescherming. Zorg voor een goed hoesje en een screenprotector om zo lang mogelijk met je nieuwe aankoop te doen. Je vindt de allerbeste hoesjes en andere accessoires bij: