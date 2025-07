De volgende iPhone komt weer in verschillende kleuren. Maar welke precies? Dit worden alle nieuwe kleuren van de iPhone 17 en iPhone 17 Pro!

Dit worden de 15 kleuren van de iPhone 17 en iPhone 17 Pro

De iPhone 17-serie verschijnt in september 2025, maar dankzij meerdere geruchten is nu al bekend in welke (nieuwe) kleuren de toestellen beschikbaar komen. Er zijn in totaal vijftien kleuropties, verdeeld over de standaard iPhone 17, de extra dunne iPhone 17 Air, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17-kleuren

De standaard iPhone 17 verschijnt in zes kleuren:

Zwart;

Wit;

Grijs;

Groen;

Paars;

Lichtblauw.

Apple lijkt hiermee opnieuw te mikken op een combinatie van neutrale tinten en levendige kleuren. De lichtblauwe en paarse versies doen ons een beetje denken aan de pastelkleuren die eerder bij de iPhone 14 populair waren.

iPhone 17 Air-kleuren

De iPhone 17 Air wordt de dunste iPhone tot nu toe en komt in vier kleuren:

Zwart;

Wit;

Lichtblauw;

Lichtgoud.

De blauwe variant heeft een iets andere kleur dan die van de standaard iPhone 17. De lichtblauwe tint lijkt meer op de hemelsblauwe-kleur die we eerder zagen bij de nieuwe MacBook Air.

iPhone 17 Pro-kleuren

De iPhone 17 Pro krijgt vijf kleuropties:

Zwart;

Wit;

Grijs (titanium);

Donkerblauw;

Oranje.

De grootste verrassing zit bij de Pro-lijn. De iPhone 17 Pro (en Pro Max) krijgen een nieuw oranje model. Het wordt waarschijnlijk geen knallende kleur, maar eerder een warme kopertint met een subtiele glans.

iPhone 17 Pro Max-kleuren

De kleuren van de iPhone 17 Pro Max worden hetzelfde als die van de iPhone 17 Pro. Dat betekent dat hier ook de oranje tint nieuw is.

Zwart;

Wit;

Grijs (titanium);

Donkerblauw;

Oranje.

Het laatste nieuws over de iPhone 17

