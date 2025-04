Er is een iPhone 17 Pro ontwerp gelekt waarop een nieuw design te zien is. Hierop is de nieuwe look en kleur goed te zien.

Nieuw iPhone 17 Pro ontwerp gelekt: zo ziet hij eruit

De geruchten zeiden al langer dat de iPhone 17 Pro een breder camera-eiland ging krijgen. Sterker nog: het camera-eiland wordt bijna net zo breed als het toestel zelf. In eerdere renders had dit eiland nog een andere kleur dan de rest van het toestel. Maar volgens Mark Gurman zou dat verschil in kleur niet gaan gebeuren. Hij zei dat het camera-eiland dezelfde kleur gaat krijgen als de rest van het toestel.

Een 3D-designer uit Vietnam heeft de opmerking van Gurman ook gezien en is ermee aan de slag gegaan. Hij heeft zelfs een video gemaakt waarop de iPhone 17 Pro en zijn nieuw design in al zijn glorie en uniforme kleur te zien is. Hij deelde de video op X (voormalig Twitter).

Hierop zijn ook de andere componenten goed te zien, zoals de LiDAR-sensor en de zaklamp. Die zijn dus volledig naar de rechterkant verplaatst. Neem deze render overigens wel met een korreltje zout, want we weten het natuurlijk pas zeker als Apple de iPhone 17-serie bekendmaakt in september van dit jaar.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro krijgt dus niet alleen een nieuw jasje, maar er zitten ook flinke upgrades onder de motorkap aan te komen. Apple komt met de gloednieuwe A19 Pro-chip, en maar liefst 12 GB aan werkgeheugen. Die extra power wordt waarschijnlijk vooral ingezet voor nieuwe AI-functies.

Maar dat is nog lang niet alles. Volgens meerdere geruchten krijgt de iPhone 17 Pro ook supersnelle WiFi 7 voor een nóg soepelere internetervaring. Daarnaast wordt verwacht dat Apple ook de batterij een stukje groter maakt. Verder krijgt het display een verbeterde Ceramic Shield-technologie, die beter bestand is tegen krassen én valpartijen.