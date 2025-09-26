De iPhone 17 Pro Max is Apple’s nieuwste toptoestel. Maar wat zijn eigenlijk de grootste verschillen en verbeteringen van de iPhone 17 Pro Max?

iPhone 17 Pro Max vs 16 Pro Max: dit zijn de grootste verschillen

Twijfel je om dit jaar een nieuw iPhone te kopen? Of vraag je je af wat de verschillen zijn tussen de iPhone 17 Pro Max en de 16 Pro Max? Geen nood! Hieronder vind je alle nieuwe functies en upgrades van Apple’s nieuwste paradepaardje!

Nieuw design vs oude bekende

Het eerste dat natuurlijk opvalt is het nieuwe design van de iPhone 17 Pro Max. Dit toestel heeft een groter camera-eiland en een nieuwe achterkant. Terwijl de iPhone 16 Pro Max het nog met de vertrouwde look moet doen.

Verder weegt de iPhone 17 Pro Max weegt iets meer: 233 gram, terwijl de 16 Pro Max 227 gram weegt. De nieuwe Pro Max heeft een aluminium frame. De 16 Pro Max heeft een titanium behuizing.

Beide telefoons gebruiken Ceramic Shield, maar de 17 Pro Max heeft aan de voorkant Ceramic Shield 2 en achterop Ceramic Shield 1. De 16 Pro Max heeft zowel voor als achter Ceramic Shield 1.

Qua kleuren is de 17 Pro Max beschikbaar in zilver, oranje en diepblauw, terwijl de eerdere editie werd geleverd in titaniumtinten: zwart, wit, grijs en beige.

Display: helderder en krasbestendiger

Qua display hebben de toestellen dezelfde 6,9-inch OLED-scherm met ProMotion tot 120 Hz, maar de 17 Pro Max behaalt een piekhelderheid van ongeveer 3.000 nits tegenover 2.000 nits bij de 16 Pro Max. Daarnaast beschikt het scherm van de 17 Pro Max over een anti-reflectie coating die het vorige model niet heeft.

A19 Pro vs A18 Pro

Onder de motorkap vind je bij de 17 Pro Max de A19 Pro, terwijl de 16 Pro Max draait op de A18 Pro. Interessant is dat de 17 Pro Max uitgerust is met 12 GB RAM tegenover 8 GB bij de 16 Pro Max.

Op het vlak van opslag gaat de 17 Pro Max tot 2 TB, terwijl de 16 Pro Max beperkt blijft tot 1 TB. De 16 Pro Max heeft daarnaast niet de nieuwe ‘vapor chamber’ koeling. Dit betekent dat de iPhone 17 Pro Max minder snel warm wordt dan de 16 Pro Max bij zware taken.

Betere selfiecamera en telelens

Op cameragebied zijn de hoofd- en ultra-groothoek identiek (48 MP), maar de telelens heeft een flinke upgrade gekregen bij de iPhone 17 Pro Max. Die is nu ook 48 megapixel. Met de iPhone 17 Pro Max kun je tot 8x inzoomen van optische kwaliteit. Bij de 16 Pro Max is dit 5 keer.

Aan de voorkant wordt de 17 Pro Max geleverd met een 18 MP-camera met Center Stage (Middelpunt) en een grotere sensor. Switchen tussen portretstand en landschapsstand is ook een stuk makkelijker op de iPhone 17 Pro Max. In de 16 Pro Max zit nog een ‘standaard’ 12 MP-camera.

Verder heeft de iPhone 17 Pro Max de optie voor het maken van een Dubbele Opname bij video’s. Hierdoor wordt het beeld van de selfiecamera en de camera achterop de iPhone gebruikt om een samengevoegde video te maken.

Langere accuduur en sneller opladen

Wat de batterij betreft, heeft de 17 Pro Max een capaciteit van 5.088 mAh. Dat is iets meer dan de 4.685 mAh van de 16 Pro Max. Volgens Apple haalt de nieuwe Pro Max tot 37 uur speeltijd bij video’s. Dit is vier uur meer dan bij de iPhone 16 Pro Max.

Ook is de laadsnelheid van de 17 Pro Max fors opgekrikt. Je kunt nu tot maximaal opladen met 40 W (via de kabel) opladen. Dat betekent dat je iPhone in circa 20 minuten halfvol is. Bij de iPhone 16 Pro Max is dat ongeveer 27 W. Je iPhone is dan halfvol in ongeveer 35 minuten. Beide toestellen kunnen met MagSafe opladen (25 W).

Prijzen van iPhone 17 Pro Max en 16 Pro Max

De iPhone 17 Pro Max heeft een adviesprijs van 1479 euro. Dit is met 256 GB opslag. De iPhone 16 Pro Max had tijdens de introductie dezelfde prijs. Maar dit toestel is inmiddels wat goedkoper te krijgen. Prijzen beginnen nu bij zo’n € 1.234,-.

iPhone 17 Pro Max kopen

Wil je de iPhone 17 Pro (Max) kopen? Dat kan! Want het toestel ligt sinds 19 september in de winkels. Levertijden zijn inmiddels wel wat opgelopen. Check voor de beste prijzen en beschikbaarheid onze iPhone 17 Pro-prijsvergelijker.

