Apple heeft de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max officieel onthuld. Dit is het vernieuwde design, de verbeterde camera’s en de nieuwe kleuren!

iPhone 17 Pro (Max) is er: een nieuwe look en de beste camera ooit

Apple heeft de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max officieel aangekondigd tijdens het ‘Awe Dropping’-event. De nieuwe toestellen zijn de opvolgers van de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max en hebben een paar toffe verbeteringen gekregen!

Zo is het design vernieuwd, hebben ze een snellere chip en zijn de camera’s beter geworden. Maar er zijn meer zaken weer wat beter geworden. Hier lees je alles over de nieuwe iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max!

Nieuw Design…

Het eerste dat opvalt is het nieuwe design van de iPhone 17 Pro (Max). Achterop de smartphone is nu een grote camera-eiland te vinden. Het is alweer even geleden dat Apple zo’n grote verandering in het uiterlijk van de iPhone heeft gemaakt.

Apple neemt daarnaast afscheid van de titanium behuizing dat we bij de iPhone 16 Pro (Max) zagen en kiest in plaats daarvan voor een aluminium afwerking. Ook zijn de achterkant en de voorkant beter beschermd tegen krassen. Daarnaast is het scherm minder gevoelig voor reflecties.

… en betere koeling

De iPhone heeft een nieuw koelsysteem en wordt (als het goed is) een stuk minder snel warm. Het is geen nieuwe techniek, maar een soort ‘vapor chamber’. Dit is een koelmethode die wordt gebruikt om warmte snel en efficiënt af te voeren. Deze techniek vind je vaak in terug (gaming-)laptops en grafische kaarten.

Drie nieuwe kleuren

De iPhone 17 Pro (Max) komt ook beschikbaar in verschillende kleuren. Dit zijn zilver, blauw en oranje. Vooral de oranje kleur is een opvallende keuze. Die kleur hebben we in een iets andere tint alleen bij de iPhone XR en de iPhone 5c gezien.

Nieuwe chip…

De iPhone 17 Pro (Max) heeft nu een A19 Pro-chip gekregen. Deze chip heeft nu zo’n 40 procent betere performance dan de iPhone 16 Pro Max.

… en een verbeterde accu

Ook is de accu betere geworden bij Pro Max. Je kunt nu 39 uur video afspelen. Dat is zo’n twee uur meer dan het vorige Pro-model.

Nieuwe camera

Het camerasysteem van de iPhone 17 Pro (Max) is ook beter geworden. De telefoon heeft maar liefst drie 48-megapixelcamera’s. De telelens wordt voor het eerst een 48-megapixelcamera. En aan de voorzijde heeft de smartphone een 18-megapixelcamera (met Center Stage). Ook kun je nu tot 8 keer inzoomen.

Ook zijn er verbeteringen voor video. Zo heeft de iPhone 17 Pro nu ondersteuning voor ProRes Raw en meer. Nog een grappig weetje: het iPhone-event is met een iPhone 17 Pro gefilmd.

iOS 26: Apple’s nieuwste versie van het besturingssysteem

In 2024 bracht Apple iOS 18 uit, in 2023 iOS 17 en in 2022 iOS 16. Dit jaar wijkt het bedrijf echter af van de vertrouwde nummering van het iPhone-besturingssysteem. In plaats van iOS 19 introduceerde Apple namelijk iOS 26. Diezelfde nieuwe nummering geldt ook voor watchOS, macOS, tvOS en visionOS.

De reden achter deze verrassende naamswijziging is simpel: overzicht en duidelijkheid. Door alle besturingssystemen hetzelfde nummer te geven, gebaseerd op het jaartal waarin ze actief zijn, hoopt Apple verwarring te voorkomen. Tot nu toe liepen de versienummers van macOS, watchOS en iOS nogal uit elkaar, waardoor het lastig was om te zien welke versies bij elkaar horen.

De nieuwe naamgeving is niet de enige grote verandering in de software dit jaar. Apple werkt aan een vernieuwd en uniform design voor alle besturingssystemen. Dit nieuwe ontwerp is gebaseerd op visionOS, het besturingssysteem voor de Apple Vision Pro. We zien daardoor veel meer transparante kaders, glazen elementen en Apple noemt het Liquid Glass. Meer over de nieuwe functies lees je op onze iOS 26-overzichtpagina!

Verschillen tussen de iPhone 17 Pro en 17 Pro Max

Er zijn op het gebied van hardware niet veel verschillen tussen de Pro en de Pro Max. De iPhone 17 Pro Max heeft een 6,9 inch scherm en de iPhone 17 Pro een 6,3 inch scherm. Daarnaast heeft de iPhone 17 Pro Max een grotere batterij.

iPhone 17 Pro (Max) pre-order en kopen

De pre-order van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max begint op vrijdag 12 september om 14:00 uur. Zorg er wel voor dat je er op tijd bij bent, want de vraag is meestal enorm. Je krijgt dan de nieuwe iPhone op vrijdag 19 september binnen. Dat is ook het moment dat de nieuwe iPhones in de winkels liggen.

Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft over de iPhone 17!