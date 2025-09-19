iPhone 17 Pro (Max) niet aan te slepen: levertijden lopen flink op

Wil je de nieuwste iPhone kopen? Dan kun je beter niet te lang wachten. De iPhone 17 Pro (Max) is ontzettend gewild en door de enorme vraag lopen de levertijden inmiddels flink op.



Lange levertijden voor iPhone 17 Pro en 17 Pro Max

Volgens de Apple-website zijn de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max momenteel bijzonder gewild, wat zorgt voor flink oplopende levertijden. Voor deze modellen moet je inmiddels rekening houden met een wachttijd van meerdere weken.

De iPhone 17 Pro met 256 GB wordt pas geleverd tussen 2 en 11 oktober, terwijl de iPhone 17 Pro Max op zijn vroegst vanaf 9 oktober beschikbaar is. Ook de standaard iPhone 17 en de iPhone Air zijn niet direct leverbaar; de levertijden van deze toestellen starten op 2 oktober en 29 september.

Over de actuele levertijden

Wil je jouw nieuwe iPhone 17 Pro (Max) zo snel mogelijk in huis hebben? Dan zijn er een paar manieren die kunnen helpen. Kijk bijvoorbeeld naar de levertijden per kleur, want minder populaire kleuren zijn vaak eerder leverbaar. Met een hoesje zie je de originele kleur toch nauwelijks terug.

Ook de opslagcapaciteit kan verschil maken: een model met 128 GB is meestal sneller uitverkocht dan bijvoorbeeld de 512 GB-versie. Daarnaast hanteren winkels vaak verschillende levertijden, dus het loont om meerdere webshops te vergelijken. Op zoek naar een specifieke uitvoering? In ons uitgebreide levertijdenoverzicht vind je de meest actuele levertijden per model, kleur en opslagvariant. We werken dit artikel meerdere keren per week bij.

Dit wil je weten over de iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro is de nieuwste, krachtige telefoon van Apple met een helder 6,3-inch scherm dat extra goed afleesbaar is in fel zonlicht. Hij heeft een supersterke aluminium behuizing en een verbeterde batterij die langer meegaat dan ooit. Het toestel heeft een snelle A19 Pro-chip, waardoor apps soepel draaien en zware games geen probleem zijn.

De camera’s zijn flink verbeterd: er zitten drie verschillende 48-megapixelcamera’s achterop voor scherpe foto’s en aan de voorkant zit een verbeterde 18-megapixelcamera, die ideaal is voor selfies en video’s. Verder heeft de iPhone handige functies zoals een nieuwe actieknop, een always-on scherm en MagSafe om gemakkelijk accessoires te koppelen.

iPhone 17 Pro bestellen met abonnement

Wil je besparen op de kosten van je nieuwe telefoon? Het is vaak voordeliger om een toestel te kopen in combinatie met een abonnement. Liever een los toestel zonder abonnement? Dat is natuurlijk ook mogelijk.

iPhone 17 Pro bestellen (los toestel)

Dit wil je weten over de iPhone 17 Pro Max

De iPhone 17 Pro Max is het grootste en meest geavanceerde model van Apple, met een 6,9-inch helder oled-scherm en een vernieuwd design van lichtgewicht aluminium. Het toestel draait op de krachtige A19 Pro-chip en heeft de grootste batterij ooit in een iPhone, waardoor hij nog langer mee kan zonder opladen.

De camera’s zijn verbeterd met drie 48-megapixel lenzen aan de achterkant, waaronder een telelens met 8x optische zoom zonder kwaliteitsverlies, en een 18-megapixel frontcamera die vooral geschikt is voor scherpe selfies en video’s. Het toestel heeft ook een vernieuwd, breder camera-eiland voor een moderne look.

iPhone 17 Pro Max bestellen met abonnement

Wil je besparen op de toestelkosten? Dat kan! Je bent namelijk goedkoper uit als je een toestel kiest in combinatie met een abonnement. Heb je liever een telefoon zonder abonnement? Dat kan natuurlijk ook.

iPhone 17 Pro Max bestellen (los toestel)