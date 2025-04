Inmiddels komen er steeds meer geruchten over de volgende iPhone. Het is nu zelfs bekend in welke kleuren de iPhone 17 Pro (Max) gaat verschijnen.

In deze kleuren verschijnt de iPhone 17 Pro (Max)

Op X (voormalig Twitter) heeft Majin Bu weer wat van zich laten horen. Dit keer over de mogelijke kleuren van de iPhone 17 Pro (Max). Het account deelt vaker geruchten over toekomstige iPhones, maar we moeten toegeven dat je de tweets altijd wel met een korreltje zout moet nemen.

Desalniettemin zit er regelmatig een kern van waarheid in zijn berichten. Volgens de tweet zal een van de kleuren van de iPhone 17 Pro (Max) hemelsblauw (sky blue) gaan worden. Als deze kleur je bekend in de oren klinkt, kan dat kloppen. Het is namelijk dezelfde kleur als de nieuwe MacBook Air 2025 (met M4-chip).

Als we de nieuwe MacBook Air bekijken moeten toegeven dat de blauwe kleur meer richting het grijs gaat met een soort van blauwe zweem. Als je hem naast een echt grijze MacBook legt, zie je het verschil wel wat beter.

Apple kiest de laatste jaren vaker voor een aantal grijstinten en één extra kleur. Als de extra kleur dan hemelsblauw blijkt te zijn, zullen de andere kleuren wit titanium, zwart titanium en grijs titanium zijn.

Toch moeten we ook hier een kanttekening bij plaatsen. Apple heeft namelijk bij de iPhone 15 Pro (Max) al een blauwe kleur uitgebracht. En hoewel dat stukken donkerder is dan het hemelsblauw, zou dat beteken dat Apple wel erg snel wederom een blauwe iPhone uitbrengt. We verwachten daarom dat Apple misschien toch nog voor een andere kleur gaat kiezen. De tijd zal het leren …

iPhone 17 Pro (Max) in het kort

Behalve nieuwe kleuren, gaan er meer zaken veranderen bij de iPhone 17 Pro (Max). Verschillende geruchten zeggen namelijk dat de volgende iPhone een breder camera-eiland gaat krijgen. Sterker nog: het camera-eiland wordt bijna net zo breed als het toestel zelf.

De iPhone 17 Pro krijgt niet alleen een nieuwe look (aan de achterkant), maar er komen ook flinke upgrades onder de motorkap. Apple komt met de gloednieuwe A19 Pro-chip, en de iPhone 17 Pro (Max) krijgt maar liefst 12 GB aan werkgeheugen. Die extra power wordt waarschijnlijk vooral ingezet voor nieuwe AI-functies.

Andere geruchten zeggen dat de iPhone 17 Pro ook supersnelle WiFi 7 gaat krijgen en dat de batterij een stukje groter wordt. Verder krijgt het display een verbeterde Ceramic Shield-technologie, die beter bestand is tegen krassen én valpartijen.