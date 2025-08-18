iPhone 17 Pro Max krijgt nieuwe camerafunctie (die de iPhone 17 Pro mist)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
18 augustus 2025, 9:07
4 min leestijd
iPhone 17 Pro Max krijgt nieuwe camerafunctie (die de iPhone 17 Pro mist)

De iPhone 17 Pro Max krijgt naar verluidt een exclusieve camerafunctie, die de iPhone 17 Pro moet missen. Om deze feature gaat het!

Lees verder na de advertentie.

Camera van de iPhone 17 Pro Max

De iPhone 17 Pro Max komt eraan! Er worden grote veranderingen verwacht bij de Pro-modellen van dit jaar, zo krijgen de toestellen veel meer functies én een nieuw ontwerp. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max werden tot nu toe vrijwel dezelfde verbeteringen verwacht, maar volgens nieuwe geruchten klopt dat niet helemaal. Apple werkt aan een nieuwe camerafunctie, die exclusief naar de iPhone 17 Pro Max komt.

Het is al langer duidelijk dat de telelens bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max veel beter wordt. Waar dat bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max een 12-megapixelcamera is, wordt dat bij de Pro-modellen van dit jaar een 48-megapixelcamera. Nu blijkt dat dit niet de enige nieuwe camerafunctie is, want bij de iPhone 17 Pro Max kun je naar verluidt veel verder inzoomen dan met andere iPhones.

iPhone camera

Verder inzoomen

Bij de iPhone 15 Pro Max introduceerde Apple de verbeterde telelens, waarmee je tot 5 keer kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max namen deze camera over. Bij de iPhone 17 Pro Max verbetert Apple deze camerafunctie waarschijnlijk, want dan kun je tot 8x inzoomen met de telelens. Deze verbeterde camera kan bewegen, zodat de kwaliteit ook bij ingezoomde foto’s hoog blijft.

De bewegende telelens heeft meer ruimte nodig, waardoor de camerafunctie exclusief naar de grotere iPhone 17 Pro Max komt. De iPhone 17 Pro heeft een kleinere behuizing en moet het vermoedelijk zonder de verbeterde telelens doen. Het toestel krijgt wél een 48-megapixel telelens, maar deze kan niet tot 8x inzoomen. In plaats daarvan kun je met de iPhone 17 Pro tot 5x inzoomen, net als bij de iPhone 16 Pro (Max) en de iPhone 15 Pro Max.

iphone 17 pro op straat

Release van de iPhone 17 Pro Max

De iPhone 17 Pro Max krijgt een geavanceerdere telelens dan de iPhone 17 Pro, mits de geruchten kloppen. Het zou niet voor het eerst zijn dat de Pro-modellen verschillende camerafuncties hebben. Zo kon de iPhone 15 Pro Max al verder inzoomen dan de iPhone 15 Pro. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zien we vermoedelijk soortgelijke verschillen. De verbeterde telelens is mogelijk ook de reden dat het camera-eiland van de iPhone dit jaar veel breder wordt.

Welke camerafuncties er dit jaar precies naar de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max komen weten we al over enkele weken. Apple presenteert de nieuwe iPhones van dit jaar traditiegetrouw in september. Ben je benieuwd wanneer de iPhone 17 verschijnt? Lees hier alles over de verwachte release van de iPhone 17! Wil je niks missen van de volgende iPhone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft:

Ontvang als eerste updates over de nieuwe iPhone 17 serie!

Blijf op de hoogte van:
✅ Maandelijks de belangrijkste geruchten
✅ De datum van de officiële onthulling
✅ De start van de pre-order
✅ Wanneer hij in de winkel ligt

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten iPhone Apple iPhone 17 Pro Max

Bekijk ook

Zo zet je Meta AI uit in chats van WhatsApp (iPhone-nieuws #33)

Zo zet je Meta AI uit in chats van WhatsApp (iPhone-nieuws #33)

16 augustus 2025

Enorm lek bij Apple: deze 7 geheime producten zijn onthuld

Enorm lek bij Apple: deze 7 geheime producten zijn onthuld

15 augustus 2025

Wanneer kondigt Apple het iPhone-event aan? Dit is de verwachting

Wanneer kondigt Apple het iPhone-event aan? Dit is de verwachting

15 augustus 2025

Deze 7 producten presenteert Apple volgende maand op deze datum

Deze 7 producten presenteert Apple volgende maand op deze datum

14 augustus 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 17 Pro Max
Apple iPhone 17 Pro Max

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren