De Pro-modellen van de iPhone 17 krijgen een véél betere camera

Een doorgaans betrouwbare bron meldt dat de iPhone 17 Pro (Max) een véél betere camera krijgt. Dit moet je weten.

iPhone 17 Pro (Max) krijgt véél betere camera

Er is al langer een gerucht dat zegt dat de 12 MP-frontcamera in de huidige iPhones wordt geüpgraded naar 24 MP in de iPhone 17 line-up. Het gerucht zegt ook dat alle drie de camera’s op de achterkant van de iPhone 17 Pro Max 48 MP-sensors krijgen. Een nieuw gerucht gaat nog een stapje verder en zegt dat de nieuwe zoomcamera niet alleen naar de iPhone 17 Pro Max komt, maar ook naar de iPhone 17 Pro.

De iPhone 16 Pro-modellen hebben momenteel een combinatie van 12 MP- en 48 MP-camerasensoren:

Hoofdcamera: 48 MP

Ultragroothoek: 48 MP (12 MP in de iPhone 15 Pro)

Zoomcamera: 12 MP

Selfie-camera: 12 MP

Een betere selfie-camera

Inmiddels is het alweer meer dan een jaar geleden dat Apple-analist Ming-Chi Kuo aankondigde dat Apple de selfie-camera op de iPhone 17-modellen zou upgraden. Hij zei toen dat de frontcamera van de iPhone 17 een 24 MP/6P-lens zou krijgen en niet langer een 12 MP/5P-lens zoals in de iPhone 15 en iPhone 16. Dit moet de beeldkwaliteit volgens hem aanzienlijk verbeteren.

De verwijzing naar een 6P-lens in plaats van een 5P-lens heeft betrekking op het aantal elementen in de lens. Als alle andere dingen gelijk blijven, zorgen meer elementen in een lens voor minder vervormingen.

Kuo gaf daarnaast ook aan dat de zoomcamera van de iPhone 17 Pro Max zou worden geüpgraded van 12 MP naar 48 MP.

Weibo-gebruiker Digital Chat Station bevestigt deze berichten nu. Hij geeft ook aan dat beide iPhone 17 Pro-modellen de nieuwe zoomcamera krijgen, niet alleen de Pro Max. Dit betekent dus dat beide iPhone 17 Pro-modellen 48 MP-lenzen krijgen in alle drie de camera’s.