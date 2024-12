iPhone 17 Pro gaat er hélémaal anders uitzien

De onthullingen rondom het mogelijke ontwerp van de iPhone 17 Pro gaan maar door. Er is nu een nieuwe afbeelding opgedoken waarop een belangrijk deel van de behuizing te zien zou zijn. De iPhone 17 Pro doet daarmee sterk denken aan een veel oudere smartphone.

iPhone 17 Pro gelekt in China

Een gebruiker heeft op het Chinese sociale netwerk Weibo een foto geplaatst waarop het frame van de iPhone 17 Pro te zien zou zijn. Het onderdeel zou afkomstig zijn uit de productieketen van Apple en laat enorme aanpassingen van het Pro-model zien. We zien een horizontale strip voor de cameralenzen aan de achterkant. Geen camera-eiland meer, maar een camerastrip dus.

Zulke vroege lekken moeten altijd met een flinke korrel zout worden behandeld. Dit drastische herontwerp van de iPhone 17 Pro is echter in lijn met eerdere berichten.

iPhone 17 Pro geïnspireerd door Google Pixel en Nexus

Als Apple het camera-element inderdaad horizontaal op de achterkant bij de bovenrand plaatst, zou dit een onverwachte stijlverandering zijn. De renderafbeeldingen die op het web circuleren zijn voornamelijk geïnspireerd op één model: Google’s Pixel 9 Pro. Sinds de Pixel 6 hebben Pixel-smartphones een horizontaal camera-element op de achterkant, wat praktisch hét herkenbare designelement van Google’s smartphones is geworden.

Volgens geruchten is Apple ook van plan om aluminium in plaats van titanium te gebruiken als materiaal voor de behuizing. Het frame en de camerabalk zouden van het metaal worden gemaakt. Dit wordt ook gesuggereerd door de gelekte afbeelding. In deze combinatie doet het ontwerp van de iPhone 17 Pro vooral denken aan een veel oudere smartphone van Google: de Nexus 6P.

Deze telefoon, die ooit voor Google werd geproduceerd door Huawei, heeft een aluminium behuizing met een achterkant die naadloos overgaat in een horizontale camerastrip aan de bovenrand. De volledig zwart gemaakte voorkant van het element verbergt gedeeltelijk de cameralens. Apple zou een soortgelijke ontwerpbeslissing kunnen nemen. Bij het Dynamic Island bijvoorbeeld maskeert het bedrijf de cameralenzen ook met een softwaretruc voor een coolere look.

iPhone 17 Pro ontwerp: de Apple manier

Of en hoe Apple uiteindelijk het ontwerp van de iPhone 17 Pro zal aanpassen, valt nog te bezien. De lancering van de volgende iPhone-generatie, die naar verwachting in september 2025 zal plaatsvinden, is nog ver weg. Apple kan plannen nog meerdere keren overboord gooien. Zo bleef onlangs het door de techmedia verwachte grote herontwerp van de Apple Watch Series 10 uit.

Eén ding is in ieder geval duidelijk: zo eenvoudig als bij de vroege renderings zal het niet worden. De ontwerpers van Apple en het bijbehorende marketingteam zullen ongetwijfeld weer een truc vinden om het uiterlijk duidelijk te onderscheiden van concurrerende producten die op dat moment verkrijgbaar zijn.

De telefoons van Apple moeten van een afstand duidelijk als zodanig herkenbaar blijven. Het uiterlijk wordt dan meestal overgenomen door andere fabrikanten. Dat zal nu niet anders zijn. iPhoned houdt je op de hoogte.