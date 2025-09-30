iPhone 17 Pro krassen: dit doet Apple er zelf tegen

iPhone 17 Pro: scherp geprijsd en inruilvoordeel!

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
30 september 2025, 16:28
2 min leestijd
De achterkant van de iPhone 17 Pro (Max) zit behoorlijk snel vol krassen. Zelfs Apple heeft er last van. Maar zo lossen ze het op.

Sinds de lancering van de iPhone 17­ Pro-serie is bij meerdere mensen in de Apple Store wat opgevallen. Bij een aantal demo-toestellen waren er krassen op de achterkant te zien.

Apple Store

Toch hoef je je niet druk te maken. Want volgens Apple gaat het niet om echte krassen, maar om materiaal dat overgedragen is van de MagSafe-stands. Wanneer je een toestel optilt van zo’n stand, kunnen er kleine stukjes materiaal van de MagSafe-stand loslaten en op de achterkant van de iPhone blijven zitten. Die plekken zijn echter niet permanent, want je kunt ze eenvoudig wegpoetsen.

Sterker nog: de achterkant van de iPhone 17 Pro (Max) is behoorlijk krasbestendig. Als je met een sleutel op de achterkant schraapt zijn er inderdaad krassen te zien, maar die kun je met een doekje wegvegen. Het zijn stiekem ook geen echte krassen, maar materiaal dat van de sleutels is achtergebleven.

Waar je wel voor moet oppassen is het camera-eiland. De randen van dit eiland kun je wél vrij makkelijk beschadigen. En die beschadigingen zijn dan ook niet meer weg te vegen.

iPhone 17 Pro serie

De krassen vallen niet bij elke uitvoering van de iPhone 17 Pro en Pro Max even goed op. Vooral de donkerblauwe versie van de iPhone heeft er last van. Je ziet de krassen immers makkelijker op een donkere achtergrond.

Gelukkig heb je ook de keuze uit andere kleuren. Zo hebben kosmisch oranje of zilver er ook last van, maar zie je ze dus minder snel. Wil je een iPhone 17 Pro (Max) aanschaffen? En wil je liever geen krassen op het toestel? Dan kun je beter voor een lichtere kleur kiezen.

iPhone 17 Pro (Max) kopen

Wil je de iPhone 17 Pro (Max) kopen? Dat kan! Beide toestellen liggen sinds 19 september in de winkels. Check voor de beste prijzen onze iPhone 17 Pro-prijsvergelijker! Kies je voor een iPhone met abonnement? Dan bespaar je vaak nog net iets meer.

Apple iPhone 17 Pro deals

Abonnement
Los toestel

Apple iPhone 17 Pro

120 min of 120 sms

20000MB (5G)

2 jaar

€ 54,50 p/m

Eenmalig toestel € 189,00

Gemiddeld p/m: € 62,57

Bekijk bij Mobiel.nl
Odido

Apple iPhone 17 Pro

150 min en onbeperkt sms

30000MB (5G)

2 jaar

€ 55,00 p/m

Eenmalig toestel € 239,00

Gemiddeld p/m: € 65,16

Bekijk bij Belsimpel
Vodafone

Apple iPhone 17 Pro

150 min of 150 sms

30000MB (5G)

2 jaar

€ 58,50 p/m

Eenmalig toestel € 192,00

Gemiddeld p/m: € 66,71

Bekijk bij Belsimpel
KPN
Vergelijk alle Apple iPhone 17 Pro abonnementen

Wil je liever de iPhone 17 Pro Max kopen? Dan kun je voor de beste deals terecht bij onze iPhone 17 Pro Max-prijsvergelijker.

Apple iPhone 17 Pro Max deals

Abonnement
Los toestel

Apple iPhone 17 Pro Max

onbeperkt min en onbeperkt sms

onbeperktMB (5G)

2 jaar

€ 83,50 p/m

Eenmalig toestel € 215,00

Gemiddeld p/m: € 92,66

Bekijk bij Belsimpel
Odido
Vergelijk alle Apple iPhone 17 Pro Max abonnementen
