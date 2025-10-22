iPhone 17 Pro: scherp geprijsd en inruilvoordeel!

iPhone 17 Pro heeft nóg een probleem: behuizing verandert van kleur
Maurice Snijders
22 oktober 2025, 11:04
2 min leestijd
De behuizing van de iPhone 17 Pro (Max) blijkt niet alleen gevoelig te zijn voor krassen, de kleur ervan kan blijkbaar ook nog veranderen.

iPhone 17 Pro (Max) verandert van kleur

Het probleem van krassen op de iPhone 17 Pro (Max) waar we eerder over schreven, is inmiddels opgelost. Maar het volgende probleem van de nieuwe Pro-toestellen dient zich alweer aan: de behuizing van de iPhone 17 Pro (Max) verandert van kleur.

verkleurd

Vorige week plaatste een gebruiker op Reddit een foto van zijn iPhone 17 Pro in de kleur Kosmisch Oranje, die blijkbaar was veranderd in een rozeachtige, roodgouden kleur. Op TikTok verscheen een ander voorbeeld van een iPhone 17 Pro in Kosmisch Oranje die is verkleurd op het camera-eiland en rond de randen. Desondanks is het op dit moment nog geen wijdverbreid verschijnsel.

iPhone 17 Pro kleur

Hier komt het door

Wat we kunnen afleiden uit de berichten op TikTok en Reddit, is dat deze verkleuring waarschijnlijk het gevolg is van interactie met reinigingsmiddelen op basis van waterstofperoxide. De behuizing van de iPhone 17 Pro is gemaakt van geanodiseerd aluminium, met een kunstmatige oxidelaag die zorgt voor zowel corrosiebestendigheid als kleuruniformiteit.

Waterstofperoxide is een sterk oxidatiemiddel en kan deze oxidelaag aantasten, vooral bij herhaalde of langdurige blootstelling. Dit kan leiden tot etsing van het oppervlak, maar ook tot vervaging of plaatselijke verkleuring wanneer het onderliggende metaal begint te reageren. Dit verklaart ook gelijk waarom de aangetaste gebieden zich rond het aluminium frame en de camera bevinden en niet op het achterste glazen gedeelte.

Dus als je niet wilt dat je iPhone 17 Pro een andere kleur krijgt, kun je het beste het advies van Apple opvolgen en schoonmaakmiddelen met bleekmiddel of waterstofperoxide vermijden. Apple zegt erover:

“Gebruik geen producten die bleekmiddelen of waterstofperoxide bevatten. Zorg dat er geen vocht in de openingen binnendringt en dompel je iPhone niet onder in schoonmaakmiddelen. Na het desinfecteren, veeg je de iPhone af met een zachte, licht met water bevochtigde, pluisvrije doek.”

Heb je al een schoonmaakmiddel dat je graag gebruikt, kijk dan nog eens goed naar de ingrediënten. Het kan best zijn dat je een schoonmaakmiddel gebruikt dat bleekmiddel of waterstofperoxide bevat, zonder dat je het doorhebt.

Bronnen afbeeldingen: 9to5mac, 9to5mac
Opmerkelijk iPhone Apple iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro
