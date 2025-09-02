iPhone 17 Pro hoesje verklapt: deze 3 veranderingen komen eraan

Het nieuwe hoesje voor de iPhone 17 Pro is opgedoken, die een aantal veranderingen van de volgende iPhone verklapt. Dit kun je verwachten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 Pro hoesje

De iPhone 17 Pro verschijnt binnenkort! Apple brengt bij nieuwe iPhones traditiegetrouw ook nieuwe hoesjes uit, dat bij de iPhone 17-serie niet anders is. Eén van deze nieuwe telefooncases is opgedoken op afbeeldingen, waarmee een aantal veranderingen van de volgende iPhone wordt verklapt. Het gaat om een doorzichtig hoesje voor de iPhone 17 Pro, met ondersteuning voor MagSafe.

Laatstgenoemde wordt aangepast bij de volgende iPhone. Het hoesje voor de iPhone 17 Pro heeft een rechthoekig kader voor MagSafe, in plaats van de cirkel bij eerdere toestellen. Dit bevestigt eerdere geruchten, die voorspellen dat MagSafe wordt verbeterd bij de volgende iPhone. Het witte kader aan de achterzijde van de telefooncase biedt ondersteuning voor alle accessoires die werken met MagSafe, zoals de kaarthouder van Apple.

New iPhone 17 Pro Clear Case



Full Article:https://t.co/d66MxDiYQ6 pic.twitter.com/uXe5huxTl3 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 31, 2025

Veel groter camera-eiland

Boven het kader voor MagSafe heeft het hoesje van de iPhone 17 Pro een grote uitkeping. Die is bedoeld voor het camera-eiland, dat bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max veel groter wordt. De nieuwe telefooncase verklapt dat Apple het ontwerp van de Pro-modellen dit jaar aanpast. Waar het camera-eiland bij de iPhone 16-modellen nog vierkant is, wordt deze bij de iPhone 17 Pro (Max) rechthoekig.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast gaan er al langer geruchten dat Apple werkt aan een bandje, waaraan je de iPhone 17 kunt bevestigen. Het hoesje voor de iPhone 17 Pro werkt inderdaad met een dergelijk bandje, waardoor het zo goed als zeker lijkt dat Apple het nieuwe product op de markt gaat brengen. Met dit bandje kun je de iPhone om je schouder hangen, dat vooral handig is als je smartphone niet in je broekzak past. Het koortje zorgt ervoor dat je jouw iPhone er nóg sneller bij kunt pakken.

Release van de iPhone 17 Pro

Het nieuwe hoesje voor de iPhone 17 Pro verklapt dus een aantal nieuwe functies. De telefoon krijgt ondersteuning voor een nieuwe versie van MagSafe, heeft een groter camera-eiland én werkt met het nieuwe bandje van Apple. Dit zijn lang niet alle veranderingen bij de volgende iPhone, zo krijgt het toestel een nieuwe processor en worden de camera’s aan zowel de voor- als achterzijde van de iPhone 17 Pro verbeterd.

We hoeven niet lang meer te wachten op de iPhone 17, want Apple presenteert de nieuwe iPhones volgende week al. Binnenkort weten we dus zeker welke nieuwe functies naar de iPhone 17 Pro komen en hoe het hoesje er daadwerkelijk uitziet. Wil je meer weten over de volgende iPhone? Lees hier alles over de release van de iPhone 17. Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!