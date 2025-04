iPhone 17 Pro verschijnt in 2025 (met deze verbeteringen)

De iPhone 16e is uitgebracht, dus het is tijd om vooruit te kijken naar de volgende iPhone. Welke functies komen naar de iPhone 17 Pro? Dit zeggen de geruchten.

iPhone 17 Pro

Apple heeft de eerste iPhone van 2025 uitgebracht, want in februari is de iPhone 16e verschenen. Later dit jaar worden er nog vier iPhones verwacht, al ziet de line-up er wel anders uit dan afgelopen jaar. Het is de verwachting dat de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max verschijnen. De iPhone 17 Pro krijgt onder de motorkap belangrijke verbeteringen, maar dat is lang niet alles.

Eén aanpassing is duidelijk zichtbaar, want het camera-eiland wordt veel groter bij de iPhone 17 Pro. Bij de iPhone 16 Pro is dit nog een vierkant in de hoek van de iPhone, maar bij de volgende iPhone neemt het camera-eiland de volledige breedte van de achterkant in beslag. Dit rechthoekige camera-eiland is gemaakt van aluminium. De rest van de achterzijde is gefabriceerd van glas. Apple neemt bij de iPhone 17 Pro dus afscheid van de titanium behuizing, die we bij de huidige Pro-modellen nog zien.

Camera’s worden véél beter

De camera’s van de iPhone 17 Pro krijgen daarnaast een grote upgrade. Volgens geruchten krijgt het toestel een 24-megapixel frontcamera. Dat is een grote verbetering, want bij de huidige iPhones heeft de frontcamera slechts 12 megapixel. De verbeterde camera is vooral handig als je geregeld videogesprekken voert en FaceTime veel gebruikt, want de lens levert een hogere beeldkwaliteit bij slechte lichtomstandigheden.

Aan de achterzijde zien we eveneens een grote verbetering, want de iPhone 17 Pro krijgt naar verluidt een 48-megapixel telelens. Het is voor het eerst dat een iPhone beschikt over drie 48-megapixelcamera’s. Mogelijk krijgt de iPhone 17 Pro een nieuw mechanisme om de belichting van foto’s en video’s aan te passen. Met dit mechanisme wordt licht fysiek tegengehouden of doorgelaten, waardoor de iPhone in alle lichtomstandigheden mooie foto’s en video’s maakt.

Meer over de iPhone 17 Pro

De behuizing en de camera’s worden behoorlijk aangepast bij de iPhone 17 Pro, maar dat zijn niet de enige verwachtingen. Het toestel draait op de nieuwe A19 Pro-chip, die gepaard gaat met maar liefst 12 GB aan werkgeheugen. Bij de iPhone 16 Pro is dat nog 8 GB, net als bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus. De iPhone 17 Pro krijgt dus meer werkgeheugen, waardoor meer functies (van Apple Intelligence) probleemloos op hetzelfde moment kunnen draaien.

Andere verbeteringen en functies bij de iPhone 17 Pro zijn Wifi 7, een grotere accu en een sterker display. Het scherm van de telefoon beschikt over een nieuwe generatie van het Ceramic Shield, dat beter bestand is tegen krassen en valpartijen. Apple kondigt de iPhone 17-serie in september aan, dan weten we zeker welke functies daadwerkelijk naar de volgende iPhones komen. Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan in voor de iPhoned-nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte bent!