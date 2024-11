Het duurt nog even voordat de volgende iPhone verschijnt. Maar dankzij geruchten weten we nu al welke functies de iPhone 17 pro krijgt. Wij zetten ze voor je onder elkaar.

iPhone 17 Pro krijgt in ieder geval deze 8 functies

We moeten nog tot september 2025 wachten tot we de iPhone 17 in onze handen hebben, maar de geruchten vertellen nu al veel over de verschillende functies. Ben je nu al benieuwd wat je straks bij de volgende iPhone kunt verwachten? Dit zijn 8 functies van de iPhone 17 Pro die volgens de geruchten gaan komen.

Aluminium frame

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max krijgen een aluminium frame. Dat is opvallend, omdat de iPhone 15 en de iPhone 16 Pro beide een titanium frame hebben. De iPhone 14 Pro (en eerdere toestellen) hadden overigens een stalen frame. Ook zal de achterkant volgens geruchten gedeeltelijk uit aluminium en gedeeltelijk uit glas bestaan.

Nieuw camera-eiland

Het camera-eiland op de iPhone 17 Pro wordt iets anders. Volgens geruchten krijgt het camera-eiland de vorm van een soort rechthoek.

Nieuwe chip

Bij een nieuwe iPhone hoort natuurlijk ook een nieuwe chip. De iPhone 17 Pro krijgt naar verwachting de A19 Pro-chip. Er is nog niet heel veel bekend over de features van deze chip, maar hij zal waarschijnlijk weer sneller en zuiniger zijn.

Wifi 7

Volgens geruchten gaat in ieder geval een van de nieuwe iPhones wifi 7 krijgen. Deze chip zal dan niet door Broadcom gemaakt worden, maar door Apple zelf.

24-megapixel front camera

Bij de volgende iPhone krijgt bij elk model de camera aan de voorkant een update. Die gaat dan van 12 megapixel naar 24 megapixel.

Verbeterde 48 megapixel camera

Ook de camera aan de achterkant krijgt een boost. De iPhone 17 krijgt namelijk een 48-megapixel hoofdcamera, een ultragroothoekcamera én een tetraprismalens. Het is voor het eerst dat een iPhone drie 48-megapixelcamera’s heeft.

Meer werkgeheugen

De geruchten zeiden eerst dat alleen de iPhone 17 Pro Max 12 GB werkgeheugen krijgt. Maar ook de iPhone 17 Pro wordt waarschijnlijk voorzien van meer werkgeheugen. Dit zou voor een performance-boost moeten zorgen bij Apple Intelligence.

Kleiner Dynamic Island

Waarschijnlijk komt deze verandering alleen naar de iPhone 17 Pro Max, maar volgens geruchten wordt het Dynamic Island een stukje kleiner. Dit komt door een nieuwe lens die gebruikt wordt voor Face ID.