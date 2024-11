iPhone 17 Pro design wordt compleet anders (met deze veranderingen)

Geruchten voorspellen dat de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max een aangepast design krijgen. Deze veranderingen komen eraan!

iPhone 17 Pro

Nu de iPhone 16 is uitgebracht wordt er langzaam meer duidelijk over de volgende generatie van de smartphone. Volgend jaar verschijnen er naar verluidt vier nieuwe iPhones, want de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max worden dan verwacht. Vooral de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max krijgen een aangepast design, want geruchten voorspellen dat Apple afscheid neemt van de titanium behuizing.

In plaats daarvan worden de Pro-modellen komend jaar gefabriceerd van aluminum, net als de reguliere iPhones. Het is opvallend dat Apple deze keuze heeft gemaakt, want de titanium randen werden bij de iPhone 15 Pro (Max) geïntroduceerd. Dat is nog niet heel lang geleden, maar het lijkt erop dat we de titanium onderdelen niet terugzien bij het design van de iPhone 17 Pro. Dat heeft naar verluidt te maken met het nieuwe camera-eiland van de volgende iPhone.

Vernieuwd camera-eiland

Het camera-eiland wordt bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max een slag groter en krijgt een rechthoekige vorm. Bij de iPhone 16 Pro (Max) is deze gemaakt van glas, maar bij de volgende iPhone wordt het glas vervangen door aluminium. De achtergrond is daardoor nog maar gedeeltelijk gefabriceerd van glas. Dat is een belangrijke verandering bij het design van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max.

Het is nog onduidelijk waarom Apple het camera-eiland van de iPhone 17 Pro (Max) aanpast. Mogelijk heeft dat te maken met een nieuw cameramechanisme, dat het diafragma van de lenzen regelt. Het is voor het eerst dat een iPhone dit mechanisme krijgt, dus er is mogelijk meer ruimte voor nodig in de behuizing van het toestel. Apple is daardoor genoodzaakt om het design aan te passen bij de iPhone 17 Pro (Max).

Meer over het design van de iPhone 17 Pro

Als de geruchten kloppen is dit de eerste iPhone in jaren die geen volledig glazen achterzijde heeft. Dat heeft mogelijk invloed op het draadloos opladen van de telefoon, want dat gaat voornamelijk via de glazen behuizing. Andere veranderingen bij het design van de iPhone 17 Pro (Max) zijn dunnere schermranden en een compacter Dynamic Island. Je hebt dus meer ruimte op het display van de iPhone.

Zowel de iPhone 17 (Air) als de iPhone 17 Pro (Max) krijgt komend jaar waarschijnlijk een aluminium behuizing. De verschillen in het design van de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro zijn daardoor kleiner. Apple zet de laatste jaren sterk in op milieuvriendelijke producten, dus mogelijk is de iPhone 17 met de nieuwe behuizing Apple’s eerste klimaatneutrale smartphone. Wil je meer weten over de iPhone 17? Lees dan hier alles over de volgende iPhone!