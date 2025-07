Volgens een nieuw gerucht gaan er een paar hele toffe upgrades naar de camera van de iPhone 17 Pro komen. Dit zijn de verwachtingen.

Deze 3 verrassende upgrades komen naar de camera van de iPhone 17 Pro

Het duurt niet heel lang meer voordat Apple weer vier nieuwe iPhones gaat uitbrengen. Dit zijn de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Van deze nieuwe toestellen zijn de laatste paar maanden al vaker geruchten opgedoken.

Maar een nieuw gerucht brengt toch een paar interessante zaken aan het licht. Volgens het gerucht krijgt de camera van de iPhone 17 Pro een aantal extra upgrades. Zo gaat de telelens van 5x naar 8x optische zoom, met de mogelijkheid om tussen verschillende brandpuntsafstanden te wisselen.

Daarnaast komt er een nieuwe camera-app voor de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Het is niet bekend of deze nieuwe versie dan ook naar de eerdere Pro-modellen gaat komen, maar wij denken van wel.

En tot slot komt er volgens het gerucht een nieuwe knop voor de camerabediening. Deze nieuwe cameraregelaar komt dan aan de bovenkant van de iPhone.

Let er wel op dat je dit gerucht met een flinke korrel zout moet nemen. Het komt namelijk van een anonieme bron.

Dit is wanneer de iPhone 17 verschijnt

Het wachten is bijna voorbij voor wie reikhalzend uitkijkt naar Apple’s nieuwste paradepaardje. En in september is het zover, want dan presenteert Apple officieel de iPhone 17-serie. Apple brengt de nieuwe toestellen meestal de tweede dinsdag van september uit. Dat valt jaar dan op 9 september en de uiteindelijke release is dan een week later.

De iPhone 17 Air belooft daarbij een van de interessantste modellen van de line-up te worden. Met een vernieuwd design, geavanceerde functies en mogelijk een aantrekkelijker prijskaartje dan de Pro-modellen. Apple richt zich hiermee op een breed publiek dat stijl én prestaties wil.

