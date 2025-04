Het camera-eiland gaat veranderen op de iPhone 17 Pro. Gelekte hoesjes laten goed zien hoe groot dat nieuwe eiland gaat worden.

Zien: zo groot wordt het camera-eiland van de iPhone 17 Pro

Op X (voormalig Twitter) werd er onlangs een foto gedeeld waarop twee hoesjes van de iPhone 17 Pro te zien waren. Het account waar de foto te zien was is van Sonny Dickson en hij deelt vaker gelekte foto’s en geruchten die met Apple te maken hebben.

First look at some cases for the new iPhone 17 Pro — wow, that camera hole is huge! Apple's really turning heads with this design. pic.twitter.com/IKJ4DqksCE — Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 9, 2025

Op de foto is goed te zien hoe groot het nieuwe camera-eiland eigenlijk gaat worden. We wisten al dat de iPhone 17 Pro volgens de geruchten een camera-eiland over de hele breedte zou krijgen, maar toen we deze foto zagen realiseerden we pas hoe groot het nieuwe camera-eiland op een iPhone 17 Pro is.

​Het is eigenlijk best opvallend dat Apple dit nu doet. De achterkant van de iPhone heeft al behoorlijk lang hetzelfde uiterlijk. Eigenlijk is er sinds sinds de iPhone 11 Pro niet heel veel meer aangepast. Maar volgens meerdere geruchten lijkt dit straks bij de 17 Pro (Max) te gaan veranderen.

Hoewel de lenzen op dezelfde plek blijven, wordt het camera-eiland groter en strekt het zich uit over de volledige breedte van het toestel. Daarnaast worden andere componenten, zoals de LiDAR-sensor en de zaklamp, volledig naar de rechterkant verplaatst. Volgens de laatste berichten krijgt het camera-eiland dezelfde kleur als de rest van de achterkant van het toestel, in tegenstelling tot eerdere berichten.​

Meer over de iPhone 17

Ook onder de motorkap gaat er wat veranderen bij de iPhone 17 Pro. Zo draait het toestel op de gloednieuwe A19 Pro-chip, en die wordt gekoppeld aan maar liefst 12 GB werkgeheugen.

Ter vergelijking: de iPhone 16 Pro moet het nog doen met 8 GB, net als de standaard iPhone 16 en 16 Plus. Dat extra geheugen maakt het mogelijk om meer geavanceerde AI-functies van Apple Intelligence gelijktijdig te draaien, zonder haperingen.

Maar daar blijft het niet bij. De iPhone 17 Pro krijgt volgens verschillende geruchten ook:

Ondersteuning voor WiFi 7 , voor nóg snellere en stabielere draadloze verbindingen

, voor nóg snellere en stabielere draadloze verbindingen Een grotere batterij , zodat je langer vooruit kunt zonder opladen

, zodat je langer vooruit kunt zonder opladen Een sterker display, met een verbeterde versie van het Ceramic Shield, dat nog beter bestand is tegen krassen en vallen

Apple zal de iPhone 17-serie zoals gewoonlijk in september officieel onthullen. Dan weten we eindelijk welke geruchten daadwerkelijk kloppen en welke niet.