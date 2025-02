Er komen steeds meer geruchten dat het design van de camera gaat veranderen bij de iPhone 17 Pro. Maar hoe ziet dat er eigenlijk uit?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘iPhone 17 Pro camera krijg nieuw design (en dat ziet er zo uit)’

We moeten nog even wachten op de volgende generatie iPhones, want de release van de iPhone 17 zal pas ergens in september zijn. Maar de geruchtenmolen staat niet stil. En Jon Prosser van FrontPageTech weet het al: Apple gaat bij de iPhone 17 Pro aan het camera-design sleutelen.

Dit is niet de eerste keer dat er geruchten over het nieuwe design van de iPhone 17 Pro naar boven komen. Al eerder werd er al flink gespeculeerd over het camera-eiland. Maar in bovenstaande video is nu te zien hoe de iPhone 17 Pro-modellen een nieuw camera-eiland krijgen.

Een opvallend detail hierbij is dat de drie lenzen wel op dezelfde plek zitten. Dat terwijl eerdere geruchten zeiden dat de lenzen naast elkaar zouden worden geplaatst. De verandering in het design lijkt zich nu vooral op het camera-eiland te richten. Het camera-eiland op de iPhone 17 Pro lijkt ook meer weg te hebben van een soort brede balk.

Als je goed kijkt naar het nieuwe camera-eiland dan is je waarschijnlijk ook opgevallen dat de positie van onder andere het ledlampje is veranderd. De drie cameralenzen zijn nog steeds aan de linkerkant te vinden, maar het lampje, de microfoon en de LiDAR-sensor zitten nu helemaal rechts.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook is te zien dat de achterkant van de iPhone 17 Pro nog steeds overwegend één kleur heeft. En dat het camera-eiland een donkere tint krijgt. Eerdere geruchten dachten dat Apple de achterkant van de iPhone een soort ‘duotone’ (tweekleurig) uiterlijk ging geven.

Uiteraard moet je deze geruchten wel met een korreltje zout nemen. Jon Prosser heeft in het verleden correcte voorspellingen gemaakt, maar vroege renders van onder andere de iPhone 14 bleken niet waar te zijn.