iPhone 17 Pro krijgt exclusieve batterijfunctie (met dit grote voordeel) 

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max verschijnen volgende maand en krijgen naar verluidt een bijzondere batterijfunctie. Zo zit dat.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Batterijfunctie iPhone 17 Pro (Max)

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max komen eraan! Er worden grote veranderingen verwacht bij de Pro-modellen van dit jaar. Zo krijgen de toestellen een nieuw ontwerp, waarbij het camera-eiland aan de achterzijde veel groter wordt. Volgens geruchten krijgen de toestellen nog veel meer nieuwe functies. Eén daarvan is een bijzondere batterijfunctie, die naar verluidt alleen naar de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max komt.

Bij de iPhone 17 Pro (Max) wordt het voor het eerst mogelijk om andere apparaten draadloos op te laden. Sinds de iPhone 15-serie kun je andere toestellen al bekabeld opladen met de bijgeleverde usb-c-kabel. Die heb je vanaf de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max niet meer nodig om andere apparaten op te laden, want dat gebeurt dan zonder kabel. Deze batterijfunctie is exclusief voor de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max, de iPhone 17 en de iPhone 17 Air moeten het zonder de verbetering doen.

iPhone 15 ondersteunt bekabeld opladen bij andere toestellen.

Draadloos opladen met iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max worden uitgebreid met een bijzondere batterijfunctie. Het is straks mogelijk om andere apparaten draadloos op te laden met deze iPhones. Dat doe je door een toestel op de achterzijde van de iPhone 17 Pro (Max) te leggen. Op deze manier kun je bijvoorbeeld AirPods of een andere smartphone van meer stroom voorzien. Enige voorwaarde is dat deze toestellen ook draadloos opladen ondersteunen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple introduceerde draadloos opladen bij de iPhone 8. Sindsdien is het mogelijk om de iPhone zonder kabel op te laden, dat de afgelopen jaren steeds beter is geworden. Zo kreeg de iPhone 12 MagSafe en gaat draadloos opladen tegenwoordig veel sneller. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max wordt deze batterijfunctie uitgebreid, want je kunt dan ook andere apparaten draadloos opladen.

Beste accu

Verschillende smartphones beschikken al over een soortgelijke batterijfunctie, waardoor de kans groot is dat de iPhone 17 Pro (Max) andere apparaten draadloos kan opladen. Apple brengt deze functie enkel naar de Pro-modellen van dit jaar, waardoor het verschil tussen de reguliere iPhone 17 en de iPhone 17 Pro (Max) nog groter wordt. Heel vreemd is dat niet, want de accu in de iPhone 17 Pro (Max) is veel beter.

De accu van de iPhone 17 Pro gaat waarschijnlijk minimaal tot 27 uur mee, bij de iPhone 17 Pro Max is dat zelfs tot 33 uur. Met de nieuwe en energiezuinige A19 Pro-chip wordt deze accuduur mogelijk nóg langer. Zo kun je met de batterijfunctie gemakkelijke andere apparaten draadloos opladen, zonder dat de iPhone 17 Pro (Max) direct leeg is. Wil je meer weten over de volgende iPhone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!