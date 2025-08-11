Het lijkt er steeds meer op dat de iPhone 17 weer duurder gaat worden. Maar hoeveel gaan de nieuwe iPhones dan kosten?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijsverschil: zoveel duurder wordt de iPhone 17 dan de 16

Als Apple-fan moet je straks mogelijk nog wat dieper in de buidel tasten wanneer je de iPhone 17 wilt kopen. Volgens doorgaans betrouwbare analist Jeff Pu zullen de modellen naar verwachting weer duurder worden dan hun iPhone 16-tegenhangers.

De belangrijkste oorzaak lijken de invoerheffing te zijn die door Trump zijn ingevoerd. Apple maakt zijn iPhones in China en India. En voor China moet het bedrijf 20 procent heffingen betalen. Maar met de wispelturigheid van de Amerikaanse president kan dat natuurlijk ook weer elk moment veranderen.

Tim Cook heeft gezegd dat het grote deel van de iPhones op dit moment in India wordt gemaakt. Maar over een gedeelte van de iPhones moet Apple dus nog steeds die 20 procent betalen. Apple lijkt daarom de extra kosten door te berekenen aan de consument. Volgens analisten betekent dit een prijsstijging tussen de 50 en 100 dollar.

Apple zou er wel voor kunnen kiezen om met de prijsverhoging de basisopslag van de iPhone 17 Pro te verhogen naar 256 GB in plaats van de gebruikelijke 128 GB. Hiermee wordt de opslag van Pro-versie gelijk getrokken met de Pro Max.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als er inderdaad een prijsverschil komt van 50 dollar voor alle modellen van de iPhone 17, dan worden de Amerikaanse prijzen als volgt:

iPhone 17: van 799 naar 849 dollar;

iPhone 17 Air: 949 dollar (50 dollar duurder dan de iPhone 16 Plus);

iPhone 17 Pro: van 999 naar 1.049 dollar;

iPhone 17 Pro Max: van 1199 naar 1.249 dollar.

Het blijft dan wel even afwachten hoeveel we er in Nederland uiteindelijk van gaan merken.

Meer nieuws over de iPhone 17

Wil je geen enkel gerucht van de iPhone 17 missen? Of weten wat de redenen zijn om straks over te stappen naar de iPhone 17? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!