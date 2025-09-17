Dit zijn de opslagopties van de iPhone 17-serie: hoeveel GB kies jij?

Apple heeft de iPhone 17-serie uitgebracht op 9 september en dat betekent dat er ook veranderingen zijn in de opslagopties. Hier kun je uit kiezen.

Dit zijn de opslagopties van de iPhone 17-serie

De nieuwe iPhones van de 17-serie hebben allemaal nieuwe functies gekregen en Apple heeft ook wijzigingen aangebracht in de opslagopties van de toestellen. We zetten voor je op een rij wat de mogelijkheden zijn als je een zo’n splinternieuwe iPhone gaat aanschaffen.

iPhone 17

Ga je voor de ‘reguliere’ iPhone 17, dan heb je de keuze uit deze opslagopties:

256 GB

512 GB

Je kunt dus niet meer kiezen voor 128 GB, wat bij de iPhone 16 nog wel kan.

iPhone Air

Hoewel de iPhone Air dunner is dan de iPhone 17, heb je wel de mogelijkheid om voor meer opslagruimte te kiezen. Dit zijn je opties:

256 GB

512 GB

1 TB

De opslagoptie van 1 TB was tot nog toe voorbehouden aan de Pro-modellen. De iPhone Air is het eerste niet-Pro-model dat deze optie ook heeft.

iPhone 17 Pro

Bij de iPhone 17 Pro is ook iets veranderd ten opzichte van voorganger iPhone 16 Pro. Dit zijn de opslagopties van de iPhone 17 Pro:

256 GB

512 GB

1 TB

Dit zijn dus dezelfde opslagopties als die van de iPhone Air. De iPhone 16 Pro heeft ook de optie 128 GB. Die is bij de iPhone 17 Pro dus weggevallen.

iPhone 17 Pro Max

De iPhone 17 Pro Max is het enige toestel waarbij je kunt kiezen voor 2 TB opslagruimte. Dit zijn alle opties:

256 GB

512 GB

1 TB

2 TB

Voorganger iPhone 16 Pro Max had de optie voor 2 TB niet en bleef steken op 1 TB. De iPhone 17 Pro Max is dus ook het enige model met 4 opslagopties.

iPhone 17 kopen?

Ben je van plan om een iPhone uit de 17-serie aan te schaffen? Plaats dan gelijk een pre-order, dan heb je het toestel het snelst in huis!

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

