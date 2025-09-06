Dit zijn de opties voor opslag die je hebt als je een iPhone 17 koopt

Apple presenteert de iPhone 17-serie op dinsdag 9 september en naast nieuwe functies verwachten we ook veranderingen in de opties voor opslag.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de opties voor opslag

De iPhone 17 krijgt allerlei verbeteringen, waaronder een snellere chip, een always-on scherm en een 24-megapixel selfiecamera. De Pro-modellen krijgen zo mogelijk een nog snellere chip en bovendien meer werkgeheugen. Maar hoe zit het met de opties voor opslag?

iPhone 17

Als je over een tijdje een iPhone 17 koopt, heb je waarschijnlijk de volgende opties qua opslagruimte:

128 GB

256 GB

512 GB

Dat zijn exact dezelfde opties die je hebt wanneer je een iPhone 16 aanschaft. Voor het reguliere model van de iPhone 17-serie is er wat opslag betreft dus niets veranderd.

iPhone 17 Air

De iPhone 17 Air heeft geen echte voorganger, dus we kunnen niet zeggen of er iets is veranderd in de opties voor opslag. De Air vervangt wel min of meer de iPhone 16 Plus. Als we die twee toestellen vergelijken, zien we dat er niets is veranderd. De opties voor opslagruimte van de iPhone 17 Air zijn zowel gelijk aan die van de iPhone 16 Plus als die van de iPhone 17. Dat is dus:

128 GB

256 GB

512 GB

iPhone 17 Pro

Bij de Pro-modellen krijg je standaard een extra optie voor meer opslagruimte en dat is deze keer niet anders. Dit zijn je opties voor opslag wanneer je een iPhone 17 Pro koopt:

256 GB

512 GB

1 TB

Dit is een verandering ten opzichte van de iPhone 16 Pro. De optie van 128 GB is namelijk weggevallen bij de iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro Max

Bij de iPhone 17 Pro Max zien we dezelfde opties voor opslag als bij de iPhone 17 Pro, namelijk:

256 GB

512 GB

1 TB

Dit was bij de iPhone 16 Pro Max echter ook als zo. Hier is dus helemaal niets veranderd ten opzichte van de voorganger.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De grootste verandering in opslagruimte is dus dat je geen nieuw Pro-model met 128 GB meer kunt kopen. Het laatste Pro-model die deze optie wel had, was de iPhone 16 Pro.

Apple-event in september

Apple presenteert de iPhone 17 tijdens het ‘Awe Dropping’-event op dinsdag 9 september om 19.00 uur Nederlandse tijd. Wil je niets missen van de aankondigingen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!