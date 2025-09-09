iPhone 17 aangekondigd: vanwege deze functie wil je hem meteen

Het is zover, Apple heeft de iPhone 17 officieel aangekondigd. Het nieuwe model heeft een aantal verbeteringen gekregen die hem nóg meer laten lijken op een Pro-model. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 is eindelijk officieel

Na maanden vol geruchten heeft Apple zijn nieuwe vlaggenschip met veel bombarie gepresenteerd. Daarmee is de iPhone 17 nu officieel Apple’s nieuwste telefoon. In tegenstelling tot afgelopen jaren is er dit jaar geen grotere Plus-variant van de iPhone 17. De iPhone 17 Plus maakt plaats voor de iPhone 17 Air. iPhoned praat je bij over alles wat er nieuw is aan de iPhone 16. Meer weten over de andere iPhones die gepresenteerd zijn? Je leest er binnenkort meer over op iPhoned.

iPhone 17: kleuren en opslag

Op het eerste gezicht ziet de iPhone 17 er hetzelfde uit als zijn voorganger. Nieuw zijn de vijf frisse kleuren. Apple kiest voor varianten in zwart, lavendel, nevelblauw, saliegroen en wit. Ten opzichte van de voorgangers is de opslag verdubbeld naar 256 GB, met een uitbreiding naar 512 GB. De 1-TB-optie blijft exclusief voor de Pro-modellen.

Het scherm is dit jaar iets groter geworden: 6,3 inch in plaats van 6,1 inch. Daarmee is de iPhone 17 net wat ruimer, zonder dat het toestel log aanvoelt. Opladen gaat nog steeds via usb-c en MagSafe wordt ondersteund..

Voor het eerst ProMotion en always-on

Het grote nieuws is dat de iPhone 17 voor het eerst een ProMotion-display heeft. Dat betekent dat de verversingssnelheid oploopt tot 120 Hz, waardoor scrollen en animaties vloeiender zijn dan ooit. Voor lezen of statische content kan het scherm terugschakelen naar 1 Hz, zodat de batterij langer meegaat.

Dankzij deze techniek krijgt de iPhone 17 ook een always-on display. Hierdoor blijft de tijd of je widgets zichtbaar, zelfs wanneer het toestel in stand-by ligt. In combinatie met de Standby-modus van iOS verandert je iPhone zo in een slimme klok of fotolijst.

Komt je dat allemaal bekend voor? Juist – dit is hetzelfde scherm dat we al kennen van de iPhone 16 Pro-serie. Dat betekent dus ook dat de randen rondom wat slanker zijn, en het Dynamic Island in verhouding iets compacter lijkt.

Sterker scherm met Ceramic Shield 2

Om het scherm nog bestendiger te maken tegen krassen, heeft Apple zijn Ceramic Shield-techniek verbeterd. Ceramic Shield 2 is drie keer minder gevoelig voor krassen, en reflecteert minder licht. Dat maakt het gemakkelijker om hem in volle zon af te lezen.

Daarover gesproken, door de piekhelderheid van 3000 nits is dit iPhone-scherm helderder dan ooit (de iPhone 16 had 2000 nits) en heeft een twee keer zo groot contrast.

A19-chip met Apple Intelligence

Onder de motorkap vind je de gloednieuwe A19-chip. Deze processor is sneller en efficiënter, en wederom vooral geoptimaliseerd voor Apple Intelligence. Er zit een 6-core CPU in, evenals een 5-core grafische chip. De 16-core Neural Engine is verder uitgebreid, waardoor AI-functies – machine learning en taalmodellen van Apple Intelligence – merkbaar vlotter draaien.

De iPhone 17 heeft ook N1-chip, een nieuwe, door Apple ontworpen modem voor draadloze netwerken die geschikt is voor wifi 7, Bluetooth 6 en Thread. Daarnaast verbetert N1 de algehele prestaties en betrouwbaarheid van features als Persoonlijke hotspot en AirDrop.

Verbeterde camera’s

48-MP-Fusion Camera

De iPhone 17 heeft nu twee camera’s met 48 megapixels. Bij de voorganger had alleen de hoofdcamera die grotere sensor, maar nu is ook de ultragroothoek voorzien van 48 megapixels. Dit zorgt ervoor dat je meer details kunt vastleggen met de ultragroothoeklens. Voor macro-foto’s wordt een uitsnede gebruikt en kom je uit op 12 megapixels.

18-MP frontcamera

Apple heeft dit jaar eindelijk ook de frontcamera grondig aangepakt. Die krijgt nu een resolutie van 18 megapixels – bijna een verdubbeling ten opzichte van eerdere modellen. Selfies en FaceTime-gesprekken zijn daardoor scherper en gedetailleerder, ook bij weinig licht. De sensor is nu vierkant, waardoor het mogelijk om een soort van groothoek-foto met de frontcamera te maken. Ook hoef je niet meer altijd in portretstand op te nemen – kies gewoon voor landschapsverhouding en je maakt een ‘klassieke’ 4:3 foto. Tot slot maakt de nieuwe sensor Center Stage (Middelpunt) mogelijk.

Dual Capture

Extra leuk voor influencers: je kunt nu tegelijkertijd filmpjes opnemen met de camera aan de voor- en achterkant tegelijk.

Sneller opladen

De iPhone 17 laadt nu in 20 minuten tot 50 procent, mits je usb-c-adapter met hoog wattage hebt. Uiteraard krijg je die ook van Apple zelf, de dynamische lichtnetadapter van 40 W met een piek van 60 W.

Besturingssysteem: iOS 26

De iPhone 17 draait standaard op iOS 26, de nieuwste versie van Apple’s besturingssysteem. Daarmee krijg je toegang tot verbeterde Apple Intelligence-functies (binnenkort zelfs in het Nederlands!), het nieuwe Liquid Glass-design en nieuwe apps zoals Voorvertoning en Games.

Prijzen van de iPhone 17

Op het eerste gezicht lijkt het alsof de prijzen van de iPhone 17 hetzelfde zijn gebleven. Immers begint die nog steeds bij 969 euro. Maar, de opslag begint nu wel bij 256 GB, dus in feite is dit toestel iets goedkoper geworden, want je krijgt meer voor dezelfde prijs. Dit zijn de adviesprijzen van de iPhone 17:

iPhone 17 (256 GB): € 969

iPhone 17 (512 GB): € 1219

Pre-order iPhone 17

Wil je het toestel als eerste in huis hebben? Vrijdag 12 september om 14.00 uur start de pre-order bij de volgende providers.

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Wil je de nieuwe iPhone eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.