Volgens een gerucht wordt de iPhone 17 toch minder vernieuwend

Apple lijkt toch af te zien van een verandering, waardoor de iPhone 17 toch minder vernieuwend wordt dan we dachten.

iPhone 17 wordt toch minder vernieuwend

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max van volgend jaar krijgen net als de huidige Pro-modellen een titanium behuizing. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten waarin staat dat Apple voor de hele line-up van 2025 aluminium kiest. Dit nieuwe gerucht is afkomstig van Weibo-gebruiker ‘Instant Digital’ en zou de iPhone 17 minder vernieuwend maken als het waar is.

Vorige maand meldde The Information dat de iPhone 17 Pro-modellen de eerste iPhones in het hogere segment zijn met een aluminium frame, sinds de iPhone line-up is opgedeeld in Pro- en niet-Pro-modellen. Vóór de iPhone 15 Pro hadden de Pro-modellen een roestvrijstalen frame. Toen introduceerde Apple een titanium frame voor de iPhone 15 Pro, en noemde het een belangrijke upgrade.

Volgens Instant Digital heeft Apple consequent de nadruk gelegd op de hoogwaardige materialen van het frame van de Pro-serie. Het is een van de belangrijkste verkoopargumenten, van ‘roestvrij staal van chirurgische kwaliteit’ tot ’titanium’. Overstappen op aluminium is volgens Instant Digital dus geen logische stap en zou de iPhone 17 juist minder vernieuwend maken.

Niet meer dan een gerucht

Het is onduidelijk of Instant Digital meer informatie heeft om zijn bewering te staven. Als op zichzelf staand argument is het niet bijzonder waterdicht. The Information meldde dat de overstap naar aluminium deel uitmaakt van een grote ontwerpwijziging. Het bovenste gedeelte van de achterkant inclusief rechthoekig camera-eiland zou van aluminium worden in plaats van glas. Het onderste gedeelte zou wel van glas blijven om draadloos opladen te ondersteunen.

Het is Apple overigens niet vreemd dat ze nieuwe iPhone-functies groots aanprijzen om ze vervolgens weer te verwijderen. In 2015 werd bijvoorbeeld 3D Touch geïntroduceerd op de iPhone 6s. Dat was een revolutionaire manier om met de iPhone te communiceren via drukgevoelige gebaren. Apple dumpte 3D Touch en de sensoren die het mogelijk maakten in 2019 met de komst van de iPhone 11.

Instant Digital

Daarbij heeft Weibo-gebruiker Instant Digital een gemengde reputatie wat betreft nauwkeurigheid met Apple-geruchten. Maar hij heeft ook een aantal opmerkelijk nauwkeurige voorspellingen gedaan. Onder andere de lancering van de gele iPhone 14 in 2023, de matte achterkant van glas op de iPhone 15 en iPhone 15 Plus, een kleine opfrisbeurt van de Apple Watch Series 9, ruimtelijke video-opname op de iPhone 15 Pro, de toevoeging van een liggende camera aan de voorkant van de iPad Air en iPad Pro, en de optie voor een nano-textuur display op de iPad Pro.

De iPhone 17-serie komt naar verwachting weer in de herfst op de markt, met nieuwe schermformaten, een ultradun model (Air), ProMotion-schermen in de hele line-up en meer.