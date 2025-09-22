iPhone 17 blijkt heel gevoelig voor krassen (door dit onderdeel)

Apple heeft de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max voorzien van een nieuwe behuizing, maar die blijkt erg gevoelig voor krassen. Dat komt door dit onderdeel.

iPhone 17 krassen

De nieuwe iPhones liggen sinds vrijdag 19 september in de winkels! Bij de release van nieuwe iPhones is het eerste weekend doorgaans erg interessant, want dat is hét moment waarop mogelijke problemen van de toestellen opduiken. Dat is bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max inderdaad het geval, omdat de apparaten erg gevoelig blijken voor krassen. De achterkant van de Pro-modellen vertoont in veel winkels al de eerste diepe krassen.

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zijn voorzien van een vernieuwd ontwerp. Waar Apple bij de iPhone 16 Pro (Max) nog koos voor een behuizing van titanium, is dat materiaal bij de iPhone 17 Pro (Max) vervangen door aluminium. De Pro-modellen bestaan uit één geheel van aluminium, met een glazen onderdeel aan de achterzijde voor draadloos opladen. Vooral het aluminium gedeelte van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max blijkt gevoelig voor krassen.

Diepblauw en kosmisch oranje

De krassen zijn niet bij alle uitvoeringen van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max even goed zichtbaar. Vooral de diepblauwe variant heeft last van krasjes, omdat daarbij de blauwe kleur van de behuizing wordt verwijderd. De originele kleur van het aluminium wordt daardoor zichtbaar, dat veel lichter is dan de diepblauwe tint van de iPhone 17 Pro (Max). Het contrast tussen de blauwe behuizing en het lichte aluminium is groot, waardoor de krassen duidelijker te zien zijn.

Je kunt bij de iPhone 17 Pro (Max) daarnaast kiezen voor de kleuren kosmisch oranje of zilver. Bij deze uitvoeringen zijn de krassen minder goed zichtbaar, omdat oranje en zilver al lichte kleuren zijn. De onderliggende aluminium kleur valt op die manier minder goed op bij krassen in de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Ben je bang voor krassen op je volgende iPhone? Dan is het aan te raden om bij de iPhone 17 Pro (Max) voor een lichtere kleur te kiezen.

Glazen achterzijde iPhone 17

De achterkant van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max bestaat niet alleen uit aluminium, maar heeft ook een glazen onderdeel. Met deze glazen achterzijde heeft iPhone 17 Pro (Max) ondersteuning voor draadloos opladen en MagSafe. Helaas is ook dit onderdeel van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max gevoelig voor krassen, al vallen die minder op dan bij het aluminium gedeelte van de behuizing.

De krasjes op het glazen onderdeel van de iPhone 17 Pro (Max) zijn minder snel te zien met het blote oog en zijn naar verluidt gemakkelijker weg te vegen dan de krassen in het aluminium. Ben jij van plan om een iPhone 17 Pro of iPhone 17 Pro Max aan te schaffen? Of heb je de nieuwe telefoon al gekocht? Dan zijn krassen gemakkelijk te voorkomen met een telefoonhoesje. Door het bredere camera-eiland van de iPhone 17 Pro (Max) moet je een nieuwe telefooncase halen, de hoesjes van de iPhone 16 Pro (Max) en eerder passen niet op de iPhones van 2025. Bekijk hier uit welke telefoonhoesjes je kunt kiezen: