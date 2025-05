Dit iPhone 17-model kost waarschijnlijk meer dan 2000 (!) euro

Apple is van plan om de prijzen van de iPhone dit jaar te verhogen, waardoor de iPhone 17 mogelijk meer dan 2000 euro kost. Om dit model gaat het.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple verhoogt prijzen

Apple brengt dit jaar opnieuw vier nieuwe iPhones uit. In september verschijnen de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Alle toestellen worden voorzien van een nieuwe processor en krijgen verbeterde camera’s. Daarnaast past Apple het ontwerp van de Pro-modellen voor het eerst in jaren aan en krijgen de reguliere iPhones eindelijk ondersteuning voor ProMotion. Dat betekent dat de iPhone 17 en de iPhone 17 Air een always-on scherm krijgen.

Er komen veel verbeteringen naar de iPhones van dit jaar, maar dat gaat helaas ook gepaard met prijsverhogingen. Apple is volgens geruchten van plan om de prijzen bij de iPhone 17 met 50 euro bij iedere uitvoering te verhogen. Dat betekent dat het instapmodel van de iPhone voor het eerst sinds de iPhone 14 weer duurder dan 1000 euro wordt. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max liggen de prijzen nog veel hoger, waardoor een aantal uitvoeringen maar liefst 2000 euro kost.

iPhone 17 meer dan 2000 euro

Iedere iPhone is beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Bij het basismodel krijg je 128 GB aan opslagruimte, maar je kunt ook voor meer opslagruimte kiezen. Hoe meer opslagruimte een iPhone heeft, hoe hoger de prijs van het toestel wordt. Door de prijsverhogingen komen verschillende iPhone 17-modellen voor het eerst boven de 2000 euro uit. Dat geldt in ieder geval voor de iPhone 17 Pro Max met 1 TB aan opslagruimte. De verwachte prijs voor dat toestel is 2029 euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens geruchten is Apple van plan om de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max van maximaal 2 TB aan opslagruimte te voorzien. Bij de iPhone 16 Pro (Max) krijg je maximaal 1 TB aan opslag. Zowel de iPhone 17 Pro als de iPhone 17 Pro Max met 2 TB aan opslagruimte kost in dat geval meer dan 2000 euro. Voor de iPhone 17 Pro (2 TB) leg je ongeveer 2300 euro neer, bij de iPhone 17 Pro Max is dat rond de 2500 euro.

Release van iPhone 17

Apple heeft nog niet eerder een iPhone voor meer dan 2000 euro verkocht, dus de iPhone 17 wordt waarschijnlijk de duurste smartphone ooit van het bedrijf. Voor de iPhone 17 Pro (2 TB) en de iPhone 17 Pro Max (1 TB en 2 TB) betaal je in dat geval meer dan 2000 euro. Dat is een behoorlijke prijs, maar daarvoor krijg je wel veel opslagruimte. Vind je deze prijs (veel) te hoog? In dat geval zijn er veel goedkopere opties met minder opslagruimte.

De iPhone 17-serie verschijnt pas in september, dus we moeten nog even wachten op de volgende iPhone. Begin september presenteert Apple de nieuwe iPhones en Apple Watches van 2025. Dan weten we ook zeker welke prijzen het bedrijf hanteert bij de iPhone 17 (Air) en de iPhone 17 Pro (Max). Ben je benieuwd welke startprijzen bij de nieuwe iPhones worden verwacht? Bekijk dan hier hoe duur de volgende iPhone wordt!