Gerucht: iPhone 17 komt later (maar wij geloven het niet)

Volgens een analist komt de iPhone 17 later dit jaar. Maar wij denken dat het niet zo is. Dit is wanneer we de nieuwe iPhone verwachten.

iPhone 17 wordt stukken beter: dit zijn alle functies

We hoeven niet heel lang meer te wachten op de nieuwe iPhone. Maar volgens analist Jeff Pu gaat het wel wat langer duren dan voorgaande jaren. Hij zegt dat de iPhone 17 later komt en hij pas op donderdag 25 september in de winkels verschijnt.

Dat is nogal vreemd, want Apple heeft al jaren de iPhone altijd altijd aangekondigd op de tweede dinsdag van september. Dan begint de verkoop op de vrijdag de week eran. Hieronder hebben we de verschillende keynotes van de afgelopen jaren voor je onder elkaar gezet.

iPhone 13 (2021): 14 september;

iPhone 14 (2022): 7 september;

iPhone 15 (2023): 12 september;

iPhone 16 (2024): 9 september.

Jeff Pu heeft het echter over de start van de verkoop. Dat zou betekenen dat de keynote dit jaar op 9 september wordt gehouden en dat de iPhone dan op 19 september in de winkels ligt.

Toch niet zo heel vreemd …

Toch is de datum die Jeff Pu geeft stiekem ook weer niet zo heel gek. De iPhone 12 en de iPhone 13 verschenen beide tegen eind september in de winkels in Nederland. Maar dat had ook een reden, want deze iPhones verschenen in de jaren 2020 en 2021. Dit was het moment dat de coranamaatregelen nog van kracht waren en veel bedrijven problemen hadden met productie en leveringen.

Daarnaast brengt Apple de iPhones in andere landen vaak wat later uit en dat betekent dat de iPhone 17 daar ook wel wat later komt. Zo verscheen de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus in Vietnam (en een aantal andere landen) pas op 27 september in de winkels, terwijl dat hier op 20 september was.

Dus wil je als een van de eersten de volgende iPhone kopen? Dan zijn de volgende datums belangrijk om in je achterhoofd te houden: