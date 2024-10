De iPhone 17 wordt gefabriceerd in India: dit zijn de verwachtingen

De iPhone 16 is pas sinds september verkrijgbaar, maar intussen werkt Apple aan de iPhone 17, die wordt geproduceerd in Bangalore, India.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 wordt gefabriceerd in India

Apple werkt voor de iPhone 17 samen met productiepartner Foxconn. Inmiddels is Foxconn al bezig met de vroege ontwikkeling van het basismodel van de iPhone 17 in een fabriek in Bangalore, India. Deze informatie is afkomstig van Wayne Ma van The Information. Het is voor het eerst dat Apple een iPhone helemaal vanaf het begin fabriceert in India.

Volgens het bericht van The Information is dit iPhone 17-model al een vroege ontwikkelingsfase gepasseerd. In die fase beoordeelt Apple of de technici in India prototypes van de iPhone 17 kunnen ontwikkelen die de kwaliteit van de Amerikaanse prototypes kunnen evenaren. Apple wil namelijk zo vroeg mogelijk beginnen met de ontwikkeling van nieuwe iPhones op locaties die dichter bij de plaats liggen waar de uiteindelijke assemblage plaatsvindt. Het bedrijf wil op die manier kosten besparen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het bericht van The Information onthult naast de productielocatie in India geen nieuwe functies of wijzigingen voor de iPhone 17. Apple-analist Jeff Pu maakte onlangs wel al zijn verwachtingen voor het basismodel van de iPhone 17 bekend:

6,1-inch display

A19 chip

8 GB werkgeheugen

Een verbeterde 24 MP camera aan de voorkant

2 camera’s aan de achterkant: een 48 MP Fusion en 12 MP ultragroothoek

Aluminum behuizing

Volgens deze specificaties is het basismodel van de iPhone 17 geen enorme update ten opzichte van de iPhone 16.

Apple produceert de iPhone 17 Air die er volgens geruchten komt, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max volgens het bericht van The Information niet in India, maar nog steeds in China. Volgens Jeff Pu krijgt de iPhone 17 Air een enkele 48 MP camera aan de achterkant en 8 GB werkgeheugen. De iPhone 17 Pro-modellen krijgen een 48 MP zoomcamera en 12 GB werkgeheugen. We verwachten de nieuwe iPhones in september 2025.