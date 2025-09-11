Dit zijn de nieuwe iPhone 17-hoesjes (mét een geheime iOS 26-functie)

Apple heeft een reeks nieuwe hoesjes voor de iPhone 17 uitgebracht, die een geheime iOS 26-functie hebben. Zo zien ze eruit!

Nieuwe iPhone 17-hoesjes

Op dinsdag 9 september 2025 heeft Apple een reeks nieuwe iPhones aangekondigd! De iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en de compleet nieuwe iPhone Air zijn gepresenteerd. De telefoons zijn voorzien van een aangepast ontwerp, zo hebben de Pro-modellen een veel breder camera-eiland. Bij de iPhone Air zien we zelfs een compleet nieuwe behuizing, die véél dunner is. Door de nieuwe behuizing heb je voor vrijwel alle iPhones nieuwe telefooncases nodig. Dit zijn de nieuwe iPhone 17-hoesjes!

1. Siliconen hoesjes

Apple verkoopt siliconen telefooncases sinds 2013, dus het is geen verrassing dat de hoesjes zijn vernieuwd voor de iPhone 17, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Bij Apple zijn de siliconen iPhone 17-hoesjes verkrijgbaar voor 59 euro. De siliconen case voor de iPhone 17 is verkrijgbaar in de kleuren neongeel, ankerblauw, zachtpaars, licht mosgroen en zwart. Bij de hoesjes voor de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max kun je kiezen uit neongeel, zachtpaars, middernacht, oranje, terracotta en zwart.

2. TechWoven

In 2023 bracht Apple compleet nieuwe hoesjes uit, die gemaakt waren van FineWoven. Het nieuwe materiaal bleek geen succes, dus het is nu tijd voor de opvolger. TechWoven is gemaakt van geweven stof, dat voor 100 procent uit gerecycled polyester bestaat. Je betaalt maar liefst 69 euro voor de nieuwe TechWoven-hoesjes, die alleen beschikbaar zijn voor de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. De iPhone 17 Pro (Max)-hoesjes zijn verkrijgbaar in de kleuren blauw, paars, siennabruin, groen en zwart.

3. Doorzichtige case

Wil je dat de behuizing van de je nieuwe iPhone zichtbaar blijft, ook mét telefooncase? In dat geval is het doorzichtige telefoonhoesje van Apple de juiste keuze. De doorzichtige case van polycarbonaat is al verkrijgbaar sinds 2018, maar is vernieuwd voor het bredere camera-eiland voor de iPhone 17 Pro (Max). Voor de iPhone Air is het telefoonhoedje compleet opnieuw ontworpen, die versie is slecht 0,9 millimeter dun. Zo behoudt je het dunne design van de iPhone Air. De case is doorzichtig in de uitvoeringen vorst en schaduw voor 59 euro.

4. Bumper voor iPhone Air

Wil je liever geen telefooncase halen voor de extreem dunne iPhone Air? Apple heeft nóg een beschermlaag voor de iPhone Air uitgebracht, want je kunt een bumper voor het toestel halen. Deze dunne en lichte bumper is gemaakt van versterkt polycarbonaat om de randen van het toestel te beschermen. De bumper biedt ondersteuning voor de cameraregelaar en is verkrijgbaar in de kleuren lichtblauw, sahara-beige, lichtgrijs en zwart. Je haalt de bumper voor 45 euro.

5. Crossbodykoord

Apple heeft naast alle iPhone 17-hoesjes ook een nieuw accessoire uitgebracht, dat werkt met alle telefooncases. Met het nieuwe crossbodykoord kun je jouw iPhone om je nek of schouder hangen, dat vooral handig is als het toestel niet in je broekzak past en je geen tas bij je hebt. De riem is gemaakt van 100 procent gerecycled PET-garen, die je in lengte kunt verstellen met magneetjes in de roestvrijstalen gespen.

Geheime iOS 26-functie

De nieuwe hoesjes passen perfect om alle iPhone 17-modellen, maar dat is niet alles. Ze beschikken over een geheime iOS 26-functie, want het besturingssysteem registreert straks de kleur van jouw telefoonhoesje. Bij het aanpassen van het Beginscherm krijg je in iOS 26 de mogelijkheid om de symbolen van alle applicaties te matchen met de kleur van de telefooncase. De iPhone herkent de kleur van het hoesje en geeft de symbolen van alle applicaties vervolgens dezelfde tint.

Het gaat om een nieuwe functie van iOS 26, die lange tijd geheim was. Apple heeft de toffe feature pas onthuld bij de presentatie van de nieuwe accessoires. Het is nog onduidelijk of de registratie van kleuren alleen werkt bij originele hoesjes van Apple, of ook bij telefooncases van derde partijen. Ben je benieuwd naar alle accessoires die al beschikbaar zijn voor de iPhone 17-serie? Bij andere aanbieders krijg je telefooncases vaak voor veel minder geld dan je bij Apple betaalt. Bekijk hier welke telefoonhoesjes je al kunt bestellen voor jouw volgende iPhone: