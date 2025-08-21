iPhone 17 krijgt opvallend hoesje (na Apple’s grootste blunder in jaren)

De iPhone 17 krijgt een opvallend nieuw hoesje, waarmee Apple de grootste blunder in jaren probeert recht te zetten. Zo ziet de telefooncase eruit!

Telefooncase bij de iPhone 17

We hoeven niet lang meer te wachten op de iPhone 17, want de telefoon verschijnt al over enkele weken. Apple voorziet de telefoon van een aantal langverwachte functies. Volgens de nieuwste geruchten is dat niet de enige verandering, ook het hoesje van de iPhone 17 wordt vernieuwd. Apple levert al jaren telefooncases, die bij de volgende iPhone op de schop gaan. Het bedrijf werkt naar verluidt aan compleet nieuwe TechWoven-cases.

De hoesjes voor de iPhone 17 worden van nieuw materiaal gemaakt. Op foto’s is te zien dat Apple dit TechWoven noemt, dat hoogstwaarschijnlijk de opvolger van FineWoven is. TechWoven wordt vermoedelijk eveneens gemaakt van gerecycled materiaal, in combinatie met een speciale coating. Deze extra laag zorgt ervoor dat de het hoesje van de iPhone 17 veel sterker is en minder gevoelig is voor krasjes of vlekken.

Grootste blunder in jaren

Het is opvallend dat Apple met deze nieuwe telefooncases komt, want FineWoven is misschien wel Apple’s grootste blunder van de afgelopen jaren. In 2023 nam Apple afscheid van lederen telefoonhoesjes, in plaats daarvan kwamen de FineWoven-cases. Deze moesten een milieuvriendelijk alternatief voor de leren hoesjes worden, maar FineWoven bleek allesbehalve een succes. Het materiaal was enorm gevoelig voor krasjes en beschadigingen, waardoor de hoesjes vaak een korte levensduur hadden.

Apple kreeg veel kritiek op de FineWoven-hoesjes, als reactie haalde Apple de milieuvriendelijke telefooncases uit het assortiment. Hetzelfde gebeurde met alle andere accessoires die van FineWoven waren gemaakt, ook die zijn niet meer verkrijgbaar. Bij de iPhone 17 doet Apple dus een nieuwe poging, want daar zien we voor het eerst hoesjes die van TechWoven worden gefabriceerd.

iPhone 17-geruchten bevestigd

Op de gelekte foto’s is te zien dat de TechWoven-hoesjes beschikbaar zijn in de kleuren zwart, bruin, blauw, groen en paars. Daarmee worden mogelijk al de kleuren van de iPhone 17 Pro (Max) verklapt, want de hoesjes passen vaak bij de behuizing van de nieuwe iPhone. Daarnaast bevestigen de telefooncases dat de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max een groter camera-eiland én een cameraregelaar krijgen.

Naast de TechWoven-cases werkt Apple naar verluidt aan doorzichtige hoesjes voor de iPhone 17, die bij het transparante design van iOS 26 passen. Welke telefooncases Apple precies uitbrengt zien we over enkele weken al, want ze verschijnen op hetzelfde moment als de iPhone 17. Ben je benieuwd wanneer Apple de volgende iPhone aankondigt? Lees hier alles over de release van de iPhone 17. Wil je niks missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!