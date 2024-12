Dit iPhone 17-model wordt (gelukkig) goedkoper dan verwacht

Apple werkt aan de iPhone 17 en het lijkt erop dat één model veel goedkoper wordt dan eerder werd verwacht. Om deze uitvoering gaat het!

Apple werkt aan iPhone 17

Apple heeft dit jaar de iPhone 16-serie uitgebracht, waardoor het tijd is om vooruit te kijken. In 2025 staan er vijf nieuwe iPhones op de planning; de iPhone SE 4, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max verschijnen dan. De iPhone 17 Air valt op in deze reeks, want Apple heeft nog niet eerder een Air-model van de smartphone uitgebracht. Eerder zagen we natuurlijk wel al de MacBook Air.

De iPhone 17 Air geldt als vervanger voor de iPhone 16 Plus, maar er is nog veel onduidelijk over de nieuwe iPhone. Het lijkt in ieder geval zeker dat de iPhone 17 Air dunner wordt dan de huidige iPhones, zo heeft de behuizing naar verluidt een dikte tussen de 5 en 6 millimeter. Geruchten voorspelden dat het niet alleen de dunste iPhone ooit wordt, maar ook de duurste. Gelukkig lijken die geruchten nu toch niet te kloppen.

Prijs van de iPhone 17 Air

De iPhone 17 Air krijgt een vernieuwd en veel dunner design, waarvoor Apple een nieuwe processor ontwikkelt. Dat heeft het bedrijf veel geld gekost, want de nieuwe chip moet de onderdelen van Qualcomm in de huidige iPhones vervangen. Het was daarom de verwachting dat de iPhone 17 Air de duurste iPhone ooit zou worden. Nieuwe geruchten weerspreken dat, die voorspellen dat de iPhone 17 Air veel goedkoper wordt dan verwacht.

Volgens The Wall Street Journal krijgt de iPhone 17 Air in ieder geval een lagere prijs dan de iPhone 17 Pro. Doorgaans zijn de startprijzen van de iPhones hetzelfde, dus de iPhone 17 Pro krijgt een soortgelijke prijs als de iPhone 16 Pro. Dat betekent dat de iPhone 17 Air goedkoper wordt dan 1129 euro, de verwachte prijs van de iPhone 17 Pro. Dat is een groot verschil met eerdere geruchten, die een veel hogere beginprijs verwachtten.

Meer over de nieuwe iPhones

Het is goed mogelijk dat de iPhone 17 Air in dezelfde prijsklasse valt als de iPhone 16 Plus. In dat geval haal je de eerste iPhone Air voor maximaal 1119 euro. De kans bestaat dat de prijs nog lager wordt, want het toestel levert in op een aantal functies door de dunnere behuizing. Zo krijgt de iPhone 17 Air een minder geavanceerd camerasysteem, het toestel heeft slechts één 48-megapixelcamera.

De reguliere iPhone 17 heeft wel twee 48-megapixelcamera’s, in tegenstelling tot de iPhone 17 Air. Mogelijk maakt Apple de iPhone 17 Air zelfs goedkoper dan de reguliere iPhone om dit verschil te compenseren. Dan zou het toestel minder dan 969 euro kosten. Het is nog afwachten voor welke startprijs Apple uiteindelijk kiest. De nieuwe iPhones verschijnen in september 2025, dan weten we ook hoeveel de iPhone 17 Air kost. Een recordprijs lijkt in ieder geval te zijn uitgesloten, dat goed nieuws is als je op zoek bent naar de dunste iPhone ooit.