iPhone 17 krijgt deze functie (en maakt de iPhone 16 nu al achterhaald)

De iPhone 16 moet nog verschijnen, maar nieuwe geruchten over de iPhone 17 maken de telefoon nu al achterhaald. Deze functie komt naar de iPhone 17!

Eerste geruchten over iPhone 17

Volgende maand is het zover, want dan presenteert Apple de iPhone 16. De telefoon krijgt nieuwe features als de cameraknop, Apple Intelligence en een verbeterde camera. Apple heeft de iPhone 16 nog niet officieel uitgebracht, maar de smartphone wordt nu al ingehaald door nieuwe geruchten over functies van de iPhone 17. De smartphone krijgt naar verluidt meer werkgeheugen dan de huidige iPhones.

De doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo voorspelt dat de iPhone 17 Pro Max maar liefst 12 GB aan werkgeheugen krijgt. Dat is een groot verschil met de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max, die 8 GB RAM hebben. Het is de verwachting dat dit jaar de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) allemaal beschikken over 8 GB aan werkgeheugen, maar bij de iPhone 17 Pro Max wordt die functie dus weer uitgebreid.

1. 12GB DRAM (while the ultra-thin iPhone, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and SE4 will all have 8GB). Enhanced on-device AI capabilities will likely be a major selling point for… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 29, 2024

Apple Intelligence

De iPhone 17, iPhone 17 Sim (of Air?) en iPhone 17 Pro krijgen 8 GB aan werkgeheugen, net als de iPhone 16. Apple heeft nog niet eerder onderscheid gemaakt tussen de iPhones als gekeken wordt naar het werkgeheugen of de opslagruimte. Heel gek is het niet dat de functie wordt uitgebreid bij de iPhone 17 Pro Max. Door Apple Intelligence hebben iPhones veel meer rekenkracht en werkgeheugen nodig.

Dat heeft te maken met alle AI-functies, die grotendeels lokaal op je iPhone geladen worden. Daar is veel werkgeheugen voor nodig, zodat Apple Intelligence probleemloos werkt. Het is daarom de verwachting dat Apple de iPhone 17 Pro Max gaat verkopen als het toestel dat het beste werkt met Apple Intelligence. Zo moet Apple’s duurste smartphone ook de populairste iPhone worden in de toekomst.

Maximale verkoeling

De iPhone 17 Pro Max krijgt dus meer werkgeheugen, waardoor er meer taken tegelijk uitgevoerd kunnen worden. Dat betekent dat de telefoon ook sneller warm wordt. Om problemen met oververhitting te voorkomen, werkt Apple volgens Kuo aan een nieuw verkoelingssysteem. Er wordt een speciaal mechanisme (genaamd vapor chamber) ingebouwd, dat ervoor moet zorgen dat de iPhone niet oververhit raakt.

Naast het uitgebreidere werkgeheugen krijgt de iPhone 17 Pro Max dus nog een nieuwe functie. Door de grote behuizing van de telefoon heeft Apple meer ruimte voor het verkoelingssysteem. Dat is goed nieuws, want bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max was oververhitting een bekend probleem. Wil je nu alvast meer weten over de iPhone 17? Lees dan hier alle geruchten over de iPhone van 2025!