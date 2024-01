iPhone 17 krijgt veel betere camera, maar anders dan je denkt

Voor de iPhone 17 gaat Apple wederom de camera-hardware grondig aanpassen. Maar dat doet het bedrijf op een andere manier dan je wellicht denkt. iPhoned praat je bij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Betere camera iPhone 17

Er gaat geen iPhone-jaar voorbij zonder dat de camera van de telefoon behoorlijk verbeterd is. Zo kreeg de iPhone 14 Pro van 2022 voor het eerst een camera met 48 megapixels, die een jaar later ook zijn introductie op de ‘gewone’ iPhone 15 vierde. De iPhone 15 Pro Max van afgelopen jaar kreeg zelfs de nieuwe tetraprisma-lens voor nog grotere zoom.

Maar hoe wil Apple dan de camera van de iPhone 17 verbeteren, die pas in 2025 uitkomt? Daar heeft Apple-kenner en -analist Ming-Chi Kuo wat ideeën over. Volgens hem krijgt niet de camera aan de achterkant, maar juist de camera aan de voorkant een grote update.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Frontcamera met 24 megapixels

Zoals Kuo – die bekend staat om zijn goede bronnen bij toeleveranciers

van Apple – meldt, krijgt de iPhone 17 (hij noemt geen Pro-model, maar hij heeft het vaak alleen over de iPhone 15, 16 en 17) een betere frontcamera met 24 megapixels. De huidige frontcamera (met Face ID) heeft een resolutie van 12 megapixels.

Naast meer pixels moet de frontcamera van de iPhone 17 ook een hoogwaardigere 6P-lens krijgen. Deze gebruikt Apple ook al aan de achterkant en zorgt simpelweg scherpere en betere foto’s.

Face ID onder het display

Overigens is dit niet het enige goede nieuws over de frontcamera van de iPhone 17. Want naar verluidt wordt de iPhone van 2025 ook het eerste model waarbij de gezichtsherkenning Face ID onder het display wordt geplaatst. Dat maakt het mogelijk om het Dynamic Island kleiner te laten worden of mogelijk zelfs helemaal te laten verdwijnen.

Bij iPhoned achten we echter de kans hoog dat dit alleen op de iPhone 17 Pro (Max) gaat gebeuren. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de iPhone 16 en 17? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.