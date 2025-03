iPhone 17 komt dit jaar (en krijgt deze langverwachte features)

De iPhone 17 verschijnt dit jaar en krijgt volgens geruchten een aantal langverwachte features. Deze functies komen eindelijk naar de reguliere iPhone!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17

De iPhone 16e is pas net verschenen, maar op de achtergrond is Apple al druk bezig met de ontwikkeling van de iPhone 17. De volgende iPhone komt in september uit en krijgt volgens geruchten een aantal langverwachte features. We zien naar verluidt een populaire functie van Pro-modellen dit jaar eindelijk terug bij de reguliere iPhone. Benieuwd wat er gaat veranderen? Dit zijn de verwachte functies.

1. ProMotion

Apple introduceerde ProMotion bij de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. We zagen de feature vervolgens ook terug bij de iPhone 15 Pro (Max) én de iPhone 16 Pro (Max). Met ProMotion ligt de verversingssnelheid van het scherm hoger dan we nu bij de reguliere iPhones zien. Bij de iPhone 16 (Plus) is dat 60 Hz, dat betekent dat het scherm 60 keer per seconde wordt vernieuwd. Bij ProMotion is dat 120 Hz.

ProMotion is altijd een exclusieve functie voor de Pro-modellen geweest, maar daar komt dit jaar verandering in. De feature komt naar de iPhone 17, waardoor het instapmodel van de iPhone eindelijk een verversingssnelheid van 120 Hz heeft en een always-on scherm krijgt. Dat wordt ook wel tijd, want veel goedkopere Android-toestellen beschikken al over deze functie. Met ProMotion ligt de framerate hoger, waardoor animaties veel soepeler draaien op het scherm.

2. Verbeterde frontcamera

Vind je de camera van de iPhone belangrijk? Dan krijgt de iPhone 17 nog een langverwachte verbetering, want de frontcamera wordt vernieuwd. Waar de huidige iPhones nog een 12-megapixel frontcamera hebben, wordt dat bij de iPhone 17 een 24-megapixelcamera. Dat zou een grote verbetering zijn, want op dit moment beschikken alle iPhones nog over een 12-megapixel frontcamera.

De iPhone 17 wordt de eerste iPhone met een 24-megapixelcamera aan de voorzijde. Met deze camera hebben foto’s en video’s een hogere kwaliteit en heb je meer mogelijkheden bij het bewerken van de beelden. De doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft eerder al aangegeven dat de nieuwe camera ervoor zorgt dat de foto’s en video’s veel scherper zullen zijn. Aan de achterzijde krijgt de iPhone 17 hetzelfde camera-eiland als de iPhone 16 (Plus).

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Wifi 7

Bij de iPhone 16e introduceerde Apple het C1-modem. Dit is het eerste modem dat door Apple zelf is geproduceerd, voorheen deed Qualcomm dat. Bij de iPhone 17 zien we opnieuw een eigen processor van Apple, de telefoon krijgt de nieuwe wifi-chip van het bedrijf. Met deze chip krijgt de iPhone 17 ondersteuning voor features als Wifi 7, net als de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max).

De nieuwe wifi-chip zorgt dus niet voor een grote verandering, maar maakt Apple wel minder afhankelijk van andere fabrikanten. Wifi 7 maakt dataoverdracht via het 2.4GHz-, 5GHz- en 6GHz-netwerk op hetzelfde moment mogelijk. Daardoor heeft de iPhone 17 een snelle en betrouwbare internetverbinding, die weinig vertraging heeft. Het is nog onduidelijk of het nieuwe C1-modem ook naar de iPhone 17 komt.

4. A19-chip

Zoals ieder jaar krijgt de nieuwe iPhone een andere processor dan de voorgaande modellen. De iPhone 17 draait op de nieuwe A19-chip, dat de opvolger van de A18-chip is. De veranderingen bij de A18-chip waren groot, want de processor komt standaard met meer werkgeheugen en biedt ondersteuning voor Apple Intelligence. Bij de iPhone 17 worden dezelfde features verwacht, waardoor de verschillen met de iPhone 16 vermoedelijk kleiner zijn.

De iPhone 17 krijgt met de A19-chip eveneens 8 GB RAM en heeft uiteraard ondersteuning voor alle functies van Apple Intelligence. Hoogstwaarschijnlijk is de A19-chip sneller en krachtiger dan de A18-chip. Grotere verschillen worden bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max verwacht, want die toestellen krijgen 12 GB aan werkgeheugen. Die feature blijft waarschijnlijk beperkt tot de iPhone 17 Pro (Max), de iPhone 17 moet het met 8 GB RAM doen.

Release van de iPhone 17

De iPhone 17 krijgt dus een aantal langverwachte features. Je hoeft dit jaar niet meer voor een Pro-model te kiezen als je een ProMotion-scherm met always-on wilt. We moeten nog wel even wachten op de iPhone 17, want Apple presenteert de telefoon pas in september. Er verschijnen dit jaar opnieuw vier iPhones, maar de line-up ziet er anders uit dan we gewend zijn. De iPhone 16 Plus wordt namelijk opgevolgd door de iPhone 17 Air.

De iPhone 17 Air is een compleet nieuwe iPhone, die veel dunner wordt dan alle andere modellen. Daarnaast zien we de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Het is de verwachting dat Apple de nieuwe iPhones begin september aankondigt. De presentatie vindt mogelijk plaats op maandag 8 september of dinsdag 9 september 2025. Houd die data dus alvast vrij, zodat je niks mist van de onthulling van de iPhone 17!