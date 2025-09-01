Deze veelgebruikte feature verdwijnt bij álle iPhone 17-modellen

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
1 september 2025, 9:30
4 min leestijd
Deze veelgebruikte feature verdwijnt bij álle iPhone 17-modellen

De iPhone 17 komt eraan, maar moet volgens de nieuwste geruchten een veelgebruikte feature missen. Dit onderdeel verdwijnt bij de iPhone 17.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 17 mist feature

Het is september, dus dat betekent dat Apple de nieuwe iPhones binnenkort presenteert. Dit jaar staan de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max op de planning. Alle iPhones worden voorzien van nieuwe functies en belangrijke verbeteringen, maar dat is niet de enige verandering. Volgens de nieuwste geruchten verdwijnt een veelgebruikte feature juist bij alle iPhone 17-modellen.

De nieuwe iPhones hebben naar verluidt geen ondersteuning meer voor een fysieke simkaart. In plaats daarvan werken alle iPhone 17-modellen enkel met e-sim. Dat is een grote verandering, want op dit moment hebben alle iPhones wél nog een opening voor een fysieke simkaart. Die feature verdwijnt bij de iPhone 17, waardoor je een digitale simkaart moet aanvragen bij je provider om toegang tot het mobiele netwerk te krijgen.

esim

Fysieke simkaart verdwijnt

In de Verenigde Staten zijn iPhones al langer beperkt tot digitale simkaarten. Daar verdween de opening voor de fysieke simkaart al bij de iPhone 14-serie. De iPhone 15 en iPhone 16 werken in de Verenigde Staten eveneens enkel met e-sim. Bij de iPhone 17 verdwijnt de feature in meer landen, waaronder Nederland. Dit gerucht lijkt nu bevestigd te worden door een verplichte cursus over e-sim, die medewerkers van Apple Stores moeten volgen.

Medewerkers van Apple Stores en andere door Apple erkende verkooppunten worden in een aantal landen verplicht om voor vrijdag 5 september 2025 een cursus te voltooien. Deze cursus geeft meer informatie over iPhones met ondersteuning voor e-sim, waarmee Apple de medewerkers lijkt voor te bereiden op de release van de iPhone 17. Als de feature inderdaad verdwijnt bij de iPhone 17, moeten medewerkers dit immers duidelijk kunnen uitleggen aan klanten.

wat is e-sim

Release van de iPhone 17

Apple heeft de cursus verplicht voor medewerkers in 27 Europese landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje én Nederland. De kans is groot dat de iPhone 17 het in deze landen zonder een veelgebruikte feature moet doen, want daar verdwijnt de opening voor de fysieke simkaart. Zo wordt de iPhone 17-serie de eerste iPhone in Europa die enkel ondersteuning biedt voor een digitale simkaart. De nieuwe iPhone wordt op 9 september aangekondigd, een aantal dagen na de deadline voor het voltooien van de verplichte cursus.

Gebruik jij nog een fysieke simkaart in je iPhone? Dan moet je bij de aanschaf van de iPhone 17 een e-sim aanvragen om toegang tot het mobiele netwerk te krijgen. Dit is bij veel providers geen probleem, bij de meeste abonnementen wordt inmiddels ook een digitale simkaart aangeboden. Dit is vaak veiliger, omdat een digitale simkaart niet kan worden gestolen. Wil je meer weten over de iPhone 17? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!

Ontvang als eerste updates over de nieuwe iPhone 17 serie!

Blijf op de hoogte van:
✅ Maandelijks de belangrijkste geruchten
✅ De datum van de officiële onthulling
✅ De start van de pre-order
✅ Wanneer hij in de winkel ligt

Bron afbeelding: macrumors
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Apple iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max

Bekijk ook

Vanwege deze functie kies jij straks voor de iPhone 17 Pro (iPhone-nieuws #35)

Vanwege deze functie kies jij straks voor de iPhone 17 Pro (iPhone-nieuws #35)

30 augustus 2025

Dit zijn de 5 grote aankondigingen die Apple doet op 9 september

Dit zijn de 5 grote aankondigingen die Apple doet op 9 september

28 augustus 2025

Deze 3 redenen maken de iPhone 17 het waard om op te wachten

Deze 3 redenen maken de iPhone 17 het waard om op te wachten

28 augustus 2025

iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro: deze verschillen kun je verwachten

iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro: deze verschillen kun je verwachten

27 augustus 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 17
Apple iPhone 17

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren