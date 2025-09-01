Deze veelgebruikte feature verdwijnt bij álle iPhone 17-modellen

De iPhone 17 komt eraan, maar moet volgens de nieuwste geruchten een veelgebruikte feature missen. Dit onderdeel verdwijnt bij de iPhone 17.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 mist feature

Het is september, dus dat betekent dat Apple de nieuwe iPhones binnenkort presenteert. Dit jaar staan de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max op de planning. Alle iPhones worden voorzien van nieuwe functies en belangrijke verbeteringen, maar dat is niet de enige verandering. Volgens de nieuwste geruchten verdwijnt een veelgebruikte feature juist bij alle iPhone 17-modellen.

De nieuwe iPhones hebben naar verluidt geen ondersteuning meer voor een fysieke simkaart. In plaats daarvan werken alle iPhone 17-modellen enkel met e-sim. Dat is een grote verandering, want op dit moment hebben alle iPhones wél nog een opening voor een fysieke simkaart. Die feature verdwijnt bij de iPhone 17, waardoor je een digitale simkaart moet aanvragen bij je provider om toegang tot het mobiele netwerk te krijgen.

Fysieke simkaart verdwijnt

In de Verenigde Staten zijn iPhones al langer beperkt tot digitale simkaarten. Daar verdween de opening voor de fysieke simkaart al bij de iPhone 14-serie. De iPhone 15 en iPhone 16 werken in de Verenigde Staten eveneens enkel met e-sim. Bij de iPhone 17 verdwijnt de feature in meer landen, waaronder Nederland. Dit gerucht lijkt nu bevestigd te worden door een verplichte cursus over e-sim, die medewerkers van Apple Stores moeten volgen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Medewerkers van Apple Stores en andere door Apple erkende verkooppunten worden in een aantal landen verplicht om voor vrijdag 5 september 2025 een cursus te voltooien. Deze cursus geeft meer informatie over iPhones met ondersteuning voor e-sim, waarmee Apple de medewerkers lijkt voor te bereiden op de release van de iPhone 17. Als de feature inderdaad verdwijnt bij de iPhone 17, moeten medewerkers dit immers duidelijk kunnen uitleggen aan klanten.

Release van de iPhone 17

Apple heeft de cursus verplicht voor medewerkers in 27 Europese landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje én Nederland. De kans is groot dat de iPhone 17 het in deze landen zonder een veelgebruikte feature moet doen, want daar verdwijnt de opening voor de fysieke simkaart. Zo wordt de iPhone 17-serie de eerste iPhone in Europa die enkel ondersteuning biedt voor een digitale simkaart. De nieuwe iPhone wordt op 9 september aangekondigd, een aantal dagen na de deadline voor het voltooien van de verplichte cursus.

Gebruik jij nog een fysieke simkaart in je iPhone? Dan moet je bij de aanschaf van de iPhone 17 een e-sim aanvragen om toegang tot het mobiele netwerk te krijgen. Dit is bij veel providers geen probleem, bij de meeste abonnementen wordt inmiddels ook een digitale simkaart aangeboden. Dit is vaak veiliger, omdat een digitale simkaart niet kan worden gestolen. Wil je meer weten over de iPhone 17? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!