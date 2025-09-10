Apple heeft veel nieuwe producten aangekondigd! Heb je het evenement gemist? Dit zijn alle aankondigingen van het iPhone 17-event!

iPhone 17-event

Op dinsdag 9 september heeft Apple een reeks nieuwe toestellen aangekondigd! Bij het ‘Awe Dropping’-event deed Apple veel grote aankondigingen. We zagen nieuwe iPhones, Apple Watches én AirPods. Heb jij het evenement gemist en ben je benieuwd naar alle nieuwe producten? Wij zetten alle aankondigingen van het iPhone 17-event voor je onder elkaar.

1. iPhone 17

Bij het iPhone 17-event kon de opvolger van de iPhone 16 natuurlijk niet ontbreken. De iPhone 17 heeft een aantal grote verbeteringen gekregen, waaronder een ProMotion-display met ondersteuning voor always-on. Daarnaast krijg je standaard meer opslagruimte, want de iPhone 17 begint bij 256 GB in plaats van 128 GB. Dat zie je gelukkig niet terug in de prijs, je betaalt opnieuw 969 euro voor het basismodel van de iPhone.

2. iPhone Air

Voor het eerst in jaren heeft Apple een compleet nieuwe iPhone aangekondigd, want de iPhone Air is onthuld tijdens het iPhone 17-event. Het gaat om de dunste iPhone ooit, met een ‘dikte’ van slechts 5,6 millimeter. De behuizing is gemaakt van titanium en heeft een 6,5-inch display. Het scherm beschikt over ProMotion met ondersteuning voor always-on. Benieuwd hoeveel je daarvoor betaalt? Lees hier alles over de iPhone Air:

3. iPhone 17 Pro (Max)

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max hebben zowel onder als boven de motorkap belangrijke verbeteringen. Ze beschikken over maar liefst drie 48-megapixelcamera’s, draaien op de A19 Pro-chip en hebben een nieuw design. Het camera-eiland aan de achterzijde is veel breder, om ruimte te maken voor de verbeterde tetraprismalens. Met deze lens kun je voor het eerst tot 8x inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Bekijk hier welke functies de iPhone 17 Pro (Max) nog meer heeft:

4. Apple Watch Series 11

Naast de nieuwe iPhones heeft Apple bij het iPhone 17-event maar liefst drie nieuwe Apple Watches gepresenteerd. Eén daarvan is de Apple Watch Series 11, die draait op de S10-chip en is uitgebreid met een bloeddrukmeter. De nieuwe smartwatch geeft een melding bij een langdurig hoge bloeddruk, maar dat is lang niet de enige nieuwe functie bij de nieuwe generatie van de Apple Watch. Deze veranderingen kun je nog meer verwachten:

5. Apple Watch Ultra 3

Er is een nieuwe generatie van de geavanceerde Apple Watch uitgebracht! De Apple Watch Ultra 3 heeft een nieuw scherm met een grotere kijkhoek. Het toestel draait op de snelle S10-chip en heeft eveneens de nieuwe bloeddrukmeter. Dat is niet de enige verbetering, want de accu van de Apple Watch Ultra 3 gaat nóg langer mee. Je doet na één keer opladen maar liefst 42 uur met de beste Apple Watch van dit moment.

6. Apple Watch SE 2025

Ben je juist op zoek naar een budgetvriendelijke Apple Watch? Dan hebben we goed nieuws, want de Apple Watch SE 2025 is aangekondigd bij het iPhone 17-event. De goedkoopste Apple Watch heeft voor het eerst een always-on scherm, draait op de snelle S10-chip en heeft daarmee ondersteuning voor geavanceerde functies als ‘Tik dubbel’. De Apple Watch SE 2025 neemt daarnaast een aantal gezondheidsfuncties over van de reguliere Apple Watch.

7. AirPods Pro 3

Apple heeft niet alleen nieuwe iPhones en Apple Watches gepresenteerd bij het iPhone 17-event, de AirPods Pro hebben ook een grote upgrade gekregen. De AirPods Pro 3 hebben een betere audiokwaliteit én ruisbeheersing. De ruisonderdrukking is twee keer zo goed in vergelijking met de AirPods Pro 2. Apple heeft de AirPods bovendien voor het eerst voorzien van een hartslagmeter, die je hartslag bijhoudt tijdens work-outs.

Release van alle producten

Het was een belangrijk evenement voor Apple, waarbij in totaal zeven nieuwe producten zijn aangekondigd. Ben je enthousiast over de nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods? Dan hebben we goed nieuws, want de voorverkoop van de Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 2025, Apple Watch Ultra 3 én de AirPods Pro 3 is al begonnen. Benieuwd waar je ze kunt bestellen? Bekijk hier de pre-order van de Apple Watches en hier de voorverkoop van de AirPods Pro 3.

Ben je juist van plan om een nieuwe iPhone te halen? In dat geval moet je nog even wachten, want de iPhone 17-serie gaat komende vrijdag in de verkoop. Op vrijdag 12 september om 14.00 uur kun je de nieuwe iPhones bestellen. Heb je jouw nieuwe iPhone, Apple Watch of AirPods in de voorverkoop gehaald? Deze wordt dan op vrijdag 19 september bij je thuis afgeleverd, zodat je het toestel als eerste in huis hebt. Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.