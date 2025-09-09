iPhone 17-event liveblog: alle updates op één plek

Het is zover: hét Apple-moment van het jaar is aangebroken. Vanavond draait alles om het grote Apple-event, volledig in het teken van de iPhone 17. In ons liveblog volg je alle onthullingen rechtstreeks, minuut voor minuut.

iPhone 17-event liveblog

Om 19.00 uur Nederlandse tijd gaat Apple van start met een spectaculaire keynote. Tim Cook en zijn team lichten de sluier van de iPhone 17 op – en wie weet komt er zelfs nog een legendarische ‘One more thing’. Wil je niets missen? Houd dan ons liveblog in de gaten voor alle updates, seconde voor seconde.

Wat verwachten we? Een fris nieuw design, flinke cameraverbeteringen én een gloednieuw model: de ultradunne iPhone 17 Air. Ook de Apple Watch Series 11 lijkt van de partij, naast nieuws over iOS 26 en andere software-updates.

⌘ iPhone 17-event liveblog

14:23 – Benieuwd naar de laatste geruchten over de iPhone 17-series? Daar hebben we een artikel over.