iPhone 17-event aangekondigd: op deze datum komt de volgende iPhone

Apple heeft het ‘Awe Dropping’-evenement aangekondigd! Benieuwd wanneer de volgende iPhone komt? Op deze datum vindt het iPhone 17-event plaats!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

dagen uren minuten seconden Presentatie van de iPhone 17

Apple-event aangekondigd

Er komt weer een nieuw Apple-event aan! Apple heeft het ‘Awe Dropping’-evenement aangekondigd, dat plaatsvindt op dinsdag 9 september 2025 om 19.00 uur Nederlandse tijd. Dit is hét Apple-event van het jaar, waarbij Apple de nieuwe iPhones en Apple Watches aan het grote publiek laat zien. Die avond weten we zeker welke apparaten Apple in september uitbrengt én welke functies ze krijgen.

Het is in ieder geval de verwachting dat Apple de iPhone 17-serie onthult bij het Apple-event in september. Traditiegetrouw verschijnen de nieuwe iPhones in september, dat dit jaar vermoedelijk niet anders is. Hetzelfde geldt voor de nieuwe Apple Watches, ook die worden bij het evenement gepresenteerd. Ben je benieuwd welke toestellen nog meer komen? Wij zetten alle verwachten aankondigingen voor het iPhone 17-event onder elkaar!

1. iPhone 17

Het is zo goed als zeker dat Apple in september de iPhone 17-serie presenteert. Apple brengt opnieuw vier iPhones uit, maar de line-up ziet er anders uit dan voorheen. We zien dit jaar de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Er komt dus geen iPhone 17 Plus, in plaats daarvan brengt Apple de iPhone 17 Air uit. Volgens geruchten wordt dat de dunste iPhone ooit, met een ‘dikte’ van slechts 5,5 millimeter.

Alle iPhones worden voorzien van een nieuwe processor, maar dat is niet de grootste verandering. De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max krijgen een vernieuwd ontwerp, met een veel groter camera-eiland. Daarnaast worden de camera’s van alle iPhones beter, zowel aan de voor- als aan de achterzijde van de nieuwe toestellen. Hier zetten we alle veranderingen die je bij de iPhone 17-serie kunt verwachten onder elkaar:

2. Apple Watches

Waar Apple in 2024 alleen de Apple Watch Series 10 uitbracht, staan er dit jaar maar liefst drie nieuwe smartwatches op de planning. Volgens geruchten presenteert Apple bij het iPhone 17-event de Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 én de Apple Watch SE 2025. Alle toestellen worden voorzien van een nieuwe processor en draaien op watchOS 26. Met die software-update komt Apple Intelligence voor het eerst naar de Apple Watch.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Apple Watch SE 2025 krijgt naar verluidt een compleet nieuw ontwerp, met een groter scherm en een behuizing van plastic. Bij de Apple Watch Ultra 3 zien we eveneens een groter scherm, dat lijkt op het oled-groothoekdisplay van de Apple Watch Series 10. De Apple Watch Series 11 krijgt voornamelijk nieuwe (gezondheids)functies, waaronder een bloeddrukmeter. Bekijk hier meer over de Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 2025 en de Apple Watch Ultra 3.

3. Andere aankondigingen

Het is vrijwel zeker dat de iPhone 17-serie en de nieuwe Apple Watches van 2025 in september worden gepresenteerd. Mogelijk is dat nog niet alles, want Apple werkt op de achtergrond aan veel meer producten. Zo worden de AirTag 2 en de HomePod mini 2 eveneens binnenkort verwacht. Beide apparaten krijgen kleine hardware-verbeteringen in de vorm van een nieuwe processor.

Daarnaast komen de AirPods Pro 3, Apple TV 2025 en de Apple Vision Pro 2 ook nog dit jaar. Het iPhone 17-event is een van de belangrijkste presentatie van 2025, dat voor Apple het perfecte moment is om nieuwe hardware aan te kondigen. De kans is daarom groot dat we één van bovenstaande toestellen al in september zullen zien.

Meer over het iPhone 17-event

De verwachtingen voor het iPhone 17-event zijn hooggespannen, want er staan veel nieuwe producten op de planning. We zien in ieder geval vier nieuwe iPhones en maar liefst drie nieuwe Apple Watches. Daar komen mogelijk nog meer toestellen bij, dat weten we over enkele weken zeker. Zet dinsdag 9 september om 19.00 uur daarom alvast in je agenda, want die avond doet Apple een aantal grote aankondigingen.

Dat is niet alles, want na de aankondiging van de nieuwe iPhone brengt Apple ook de grootste software-updates van het jaar uit. Dat zijn dit jaar onder andere iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 en visionOS 26. Alle besturingssystemen worden voorzien van een nieuw ontwerp en krijgen veel meer functies. Wil je niks missen van het iPhone 17-event? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!