iPhone 17 én 18 krijgen nieuw design (met deze veranderingen)

Apple zou het ontwerp van de iPhone de komende generaties elk jaar ingrijpend gaan vernieuwen en dat betekent dit voor de iPhone 17 en 18.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 en 18 krijgen een nieuw design

Volgens de bekende Weibo-gebruiker ‘Digital Chat Station‘ is Apple van plan om een reeks ontwerpwijzigingen door te voeren op de iPhone. En wel in drie opeenvolgende jaren: 2025, 2026 en 2027. De veranderingen zijn naar verluidt gericht op het camerasysteem aan de achterkant, de onderdelen aan de voorkant en uiteindelijk het volledig verwijderen van zichtbare sensoren. Dit moet dan leiden tot een volledig schermvullende ervaring.

De iPhone 17 komt waarschijnlijk in september op de markt en is dus de eerste in deze reeks ontwerpwijzigingen. De verwachting is dat Apple de achterkant van de iPhone 17 opnieuw ontwerpt, met als meest opvallende verandering een nieuw horizontaal camera-eiland. Deze is de eerste grote update aan de cameramodule aan de achterkant sinds de iPhone 11 Pro.

Volgend jaar de voorkant

Na de iPhone 17 zal bij de iPhone 18 in 2026 de aandacht naar de voorkant van het toestel gaan. Verwacht wordt dat Apple het Dynamic Island – de pilvormige uitsnede waarin de frontcamera en Face ID-componenten sinds de iPhone 14 Pro zijn geplaatst – zal verwijderen. Het wordt dan vervangen door een enkele ronde uitsnede voor de selfie-camera. De Face ID-componenten worden verborgen onder het scherm.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple wil kennelijk in 2027 een volledig ononderbroken scherm hebben zonder zichtbare uitsparingen, gaten of inkepingen. Dit houdt in dat niet alleen de Face ID-componenten, maar ook de selfie-camera onder het scherm worden geplaatst. Zo wil Apple een ‘full-screen’ iPhone creëren.

Het is vooralsnog niet duidelijk of deze ontwerpwijzigingen beperkt blijven tot de Pro-modellen, of dat ze voor de hele iPhone-reeks gelden. In het verleden introduceerde Apple nieuwe beeldscherm- en cameratechnieken op high-end modellen. In de daaropvolgende jaren verschenen ze pas op de standaard iPhones. Zo zagen we het Dynamic Island bijvoorbeeld voor het eerst op de iPhone 14 Pro in 2022 en pas een jaar later op de iPhone 15 en 15 Plus. Wij kijken in elk geval erg uit naar de iPhone 17 en 18.