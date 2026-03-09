De iPhone 17e is de voordeligste iPhone van 2026, maar zeker niet de traagste. De benchmarks van de iPhone 17e chip zien er namelijk goed uit.

iPhone 17e chip: zó snel is de goedkoopste iPhone van 2026

De iPhone 17e is Apple’s nieuwste budgettoestel. Onder de motorkap van deze iPhone zit een A19-chip. Dit is dezelfde chip die je in de iPhone 17 kunt vinden.

Op de website Geekbench zijn nu de eerste benchmarkresultaten van iPhone 17e te vinden. En wat blijkt, de resultaten zijn beter dan je zou verwachten van een budgetmodel.

Volgens de eerste tests scoort de A19-chip in de iPhone 17e gemiddeld zo’n 3320 punten in de single-core test en 8373 punten in de multi-core test. Dit soort benchmarks geven een indicatie van hoe snel een smartphone taken uitvoert, zoals apps openen, foto’s bewerken of zware games draaien.

Die scores betekenen dat de iPhone 17e sneller is dan zijn voorganger. De iPhone 16e met een A18-chip haalt gemiddeld rond de 3241 punten in single-core prestaties en ongeveer 7977 punten in multi-core.

Ook in grafische tests laat de chip een vooruitgang zien. Dit kun je zien aan de Metal-score. Deze benchmark meet vooral de grafische prestaties. Hierin scoort de iPhone 17e gemiddeld rond de 31163 punten. Dat is een flinke sprong ten opzichte van de iPhone 16e, die rond de 23895 punten bleef steken. Zelfs de reguliere iPhone 16 blijft met ongeveer 27666 punten achter de iPhone 17e.

Toch blijven de eerste resultaten van de iPhone 17e wel achter die van de iPhone 17. Maar dat komt waarschijnlijk, omdat de resultaten op dit moment nog van vroege testtoestellen zijn. De iPhone 17e heeft echter wel een iets minder krachtigere processor dan de reguliere iPhone 17. Zodra meer gebruikers hun toestel testen, krijg je een duidelijker beeld van de echte prestaties.

De iPhone 17e chip maakt de goedkoopste iPhone van 2026 in ieder geval een stuk krachtiger dan zijn voorganger. Voor veel gebruikers betekent dat zelfs het instapmodel van Apple snel genoeg is voor zware apps, games en toekomstige iOS-updates.

iPhone 17e: dit is de A19-chip

De A19-processor bestaat uit een 6-core CPU, een 4-core GPU en een 16-core Neural Engine voor AI-taken. De chip wordt geproduceerd op een 3-nanometer-proces, waardoor hij niet alleen sneller maar ook energiezuiniger is. Daardoor kunnen functies zoals machine learning, fotografie en AI-taken sneller worden uitgevoerd zonder dat de batterij daar zwaar onder lijdt.

iPhone 17e kopen

Wil je het toestel als eerste in huis hebben? De pre-orders zijn al begonnen en op 11 maart ligt de iPhone 17e in de winkel.

