Volgens eerdere geruchten ging het Dynamic Island veranderen bij de iPhone 17. Het lijkt erop dat deze verandering toch niet gaat gebeuren.

Deze verandering komt tóch niet naar de iPhone 17

Doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo zei op social media dat hij verwacht dat het Dynamic Island vrijwel hetzelfde blijft bij de iPhone 17. Dat is opvallend, omdat er de laatste tijd veel geruchten gingen dat Apple het Dynamic Island ging veranderen.

Analist Jeff Pu heeft een aantal keer gezegd dat Apple een soort ‘metalens’ ging verwerken voor Face Id in de iPhone 17 Pro-modellen. Dit zou voor een veel kleiner Dynamic Island zorgen. Maar volgens Ming-Chi Kuo gaat dit niet gebeuren.

Het Dynamic Island is alweer een paar jaar te vinden op de iPhone. De functie was eerst alleen te vinden op de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Maar kwam bij de iPhone 15-serie naar alle modellen.

Er gaat volgens Ming-Chi Kuo dus niet veel veranderen aan het Dynamic Island op de iPhone 17-modellen. Maar er komen uiteraard wel een paar andere veranderingen aan. Er komt een dunne ‘iPhone 17 Air‘ en de iPhone 17 Pro-modellen krijgen nieuwe, horizontaal geplaatste camera’s.

Dit is het Dynamic Island

Het Dynamic Island verving de notch (inkeping) in het scherm dat je misschien nog kent van oudere iPhone-modellen en de iPhone SE. Het Dynamic Island (dat eigenlijk uit twee delen bestaat) kan zelfs van grootte veranderen op het moment dat er informatie wordt weergegeven. Het valt daardoor niet meer op dat er op die plek onder meer een camera in het scherm zit.

Afhankelijk van wat je met je iPhone doet, verschijnen er allerlei soorten berichten in het Dynamic Island. Je ziet bijvoorbeeld dat je iPhone is verbonden met je AirPods, of naar welke muziek je momenteel luistert. Ook zaken als een timer, een AirDrop-verbinding en een routebeschrijving van Kaarten kun je in het Dynamic Island terugvinden.