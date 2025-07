iPhone 17 wordt toch duurder (op één model na): dit zijn de prijzen

Slecht nieuws als je dit jaar een nieuwe iPhone wilt kopen, want de iPhone 17 wordt tóch duurder. Dit zijn de verwachte prijzen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 duurder

De volgende iPhone komt eraan, want de iPhone 17 verschijnt al over enkele weken. Lang leek het erop dat Apple de prijzen van de iPhone dit jaar niet zou verhogen. Volgens nieuwe geruchten is dat helaas wél het geval, want Apple is van plan om de iPhone 17 duurder te maken. Het is de verwachting dat Apple de beginprijzen van de nieuwe iPhones met 50 dollar verhoogt, dat we waarschijnlijk ook terugzien bij de Europese prijzen.

Ben je van plan om de reguliere iPhone 17 te kopen? Dan hebben we wel goed nieuws, want de ‘normale’ iPhone 17 krijgt naar verluidt geen prijsverhoging. Alleen de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max worden duurder, waardoor je nog meer geld kwijt bent voor de beste iPhones van 2025. Volgens analist Edison Lee wordt ook de iPhone 17 Air duurder dan Apple oorspronkelijk van plan was. Dat is mogelijk het gevolg van de Amerikaanse handelstarieven, die zorgen voor hogere kosten bij Apple.

Hogere startprijzen

Wanneer Apple de startprijzen van een nieuwe iPhone in de Verenigde Staten verhoogt, heeft dat doorgaans ook gevolgen voor de beginprijzen in Europa. Vaak voert Apple precies dezelfde prijsverhogingen door in Europa, dat betekent dat de iPhone 17-serie hier 50 euro duurder wordt. Als we kijken naar de huidige adviesprijzen van de iPhone 16-serie, komen we met deze prijsverhoging uit op de volgende beginprijzen:

Zie je de tabel niet? Bekijk dan hier de verwachte prijzen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is opvallend dat Edison Lee verwacht dat de iPhone 17 dezelfde startprijs als de iPhone 16 krijgt. Eerder gaf The Wall Street Journal al aan prijsverhogingen bij alle modellen te verwachten. Bij de iPhone 17 lijkt dat nu toch niet het geval te zijn, terwijl alle andere iPhone 17-modellen wel duurder worden. Met deze verhogingen probeert Apple de hogere lasten door de Amerikaanse invoerheffingen waarschijnlijk te compenseren.

Release van de iPhone 17

De iPhone 17 wordt dus duurder dan verwacht, maar daarvoor krijg je wel veel nieuwe functies terug. De iPhone 17 en de iPhone 17 Air krijgen voor een 24-megapixel frontcamera en ondersteuning voor ProMotion. Daardoor komt het always-on scherm voor het eerst naar de reguliere iPhones. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zien we voor het eerst drie 48-megapixelcamera’s, meer werkgeheugen en eveneens een 24-megapixel frontcamera.

Welke verbeteringen precies naar de iPhone 17-serie komen weten we in september. Die maand presenteert Apple de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Dan maakt het bedrijf ook bekend welke modellen van de iPhone 17 duurder worden. Ben je benieuwd wanneer de iPhone 17 precies wordt aangekondigd? Bekijk dan hier alles over de verwachte release van de iPhone 17! Wil je niks missen over de volgende iPhone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: