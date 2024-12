iPhone 17 display: alle verbeteringen van het scherm op een rij

Er doen al langer allerlei geruchten de ronde over het display van de iPhone 17. Daarom zetten we alle vernieuwingen voor je op een rij.

iPhone 17 display: dit zijn alle verbeteringen

Het ziet ernaar uit dat Apple bij de iPhone 17 allerlei verbeteringen aan het display gaat doorvoeren. En dat zijn dan ook gelijk de grootste verbeteringen die we de afgelopen jaren hebben gezien. Denk aan hoger vernieuwingsfrequenties, gebruik van geavanceerde materialen en een verbeterde energiezuinigheid.

Grotere schermen

Apple introduceert mogelijk een nieuw schermformaat voor de reguliere iPhone 17. De grootte zou van 6,1 naar 6,3 inch gaan, wat overeenkomt met het formaat van de iPhone 16 Pro. Verder lijkt het erop dat het Plus-model wordt stopgezet end at er een dun Air-model voor in de plaats komt. Met 6,6 inch zou dit toestel qua formaat tussen de iPhone 15 (6,1 inch) en de iPhone 15 Plus (6,7-inch) vallen.

De volledige iPhone 17-serie bestaat vermoedelijk dus uit een standaardmodel van 6,3 inch, een Air-model van 6,6 inch, een Pro-model van 6,3 inch en een Pro Max-model van 6,9 inch.

120 Hz ProMotion voor de hele serie

Apple is van plan om de 120 Hz ProMotion-techniek uit te breiden naar alle iPhone-modellen. Tot nu toe hadden alleen de ‘Pro’-modellen deze functie. ProMotion zorgt er onder meer voor dat het display van de iPhone 17 en iPhone 17 Air kan terugschakelen naar een energiezuinigere vernieuwingsfrequentie van slechts 1 Hz. Hierdoor is een always-on functie mogelijk. Het display geeft dan de klok, widgets, meldingen en de achtergrond van het vergrendelscherm weer, zelfs wanneer het toestel is vergrendeld.

Nieuwe energiezuinige techniek

Apple rust de aankomende iPhone 17 Pro modellen mogelijk uit met een nieuwe beeldschermtechniek die bekend staat als Low-Dielectric TEE (Transmission Electrically Enhanced). Hoewel het nog niet duidelijk is wat deze techniek precies biedt, kan het gebruik van laag-diëlektrische materialen waarschijnlijk energieverlies verminderen. Dat leidt tot efficiënter stroomgebruik en mogelijk een langere batterijduur.

Krasvast scherm zonder reflecties

De iPhone 17 krijgt volgens een gerucht een antireflecterend display dat krasbestendiger is dan het Ceramic Shield van de iPhone 15-modellen. Hiervoor wordt een zeer harde antirflecterende laag aan het display van de iPhone 17 toegevoegd. Het is niet duidelijk of Apple van plan is om het Gorilla Glass Armor over te nemen dat Samsung gebruikt in zijn Galaxy S24 Ultra, maar de beschrijving daarvan komt overeen met het gerucht. De nieuwe iPhone 16 Pro-modellen hebben overigens de nieuwste generatie Ceramic Shield, wat volgens Apple 2x sterker is dan het glas op elke andere smartphone.

Kleiner Dynamic Island

De iPhone 17 Pro Max krijgt een veel smaller Dynamic Island. Dat is mogelijk dankzij de toepassing van een kleinere metalens voor Face ID. Een traditionele iPhone-camera heeft gebogen lenzen die het licht omleiden naar de beeldsensor. Een metalens heeft een dunne, platte lens met microscopische patronen erop geëtst. Die lens kan het licht nauwkeuriger focussen. Dit moet resulteren in een kleiner dynamisch eiland. Als dat het geval is, zou het de eerste keer zijn dat Apple de functie verandert sinds deze werd geïntroduceerd op de iPhone 14 Pro in 2022.

iPhone 17 verschijnt in september 2025

Het gaat nog een tijdje duren voordat we weten of al deze verbeteringen daadwerkelijk worden doorgevoerd. De iPhone 17-serie verschijnt waarschijnlijk in september 2025, dus je moet nog een hele tijd geduld hebben.