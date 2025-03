Er zijn onlangs meerdere dummies opgedoken van de volgende iPhone. Zo ziet het design van de iPhone 17 eruit!

iPhone 17 dummies onthullen design van de volgende iPhone

In een bericht op X (voormalig Twitter) zijn foto’s opgedoken waarop dummies van de iPhone 17 te zien zijn. Op de foto’s is goed te zien wat er gaat veranderen bij Apple’s volgende smartphone. Daarnaast op de foto’s ook te zien dat er weer vier nieuwe toestellen op de planning staan.

Here’s your first look at the iPhone 17 dummies, Thoughts? pic.twitter.com/WnOjD71Iba — Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 16, 2025

Bekijken we het design op de foto’s wat beter, dan zie (van links naar rechts) de iPhone 17 Pro Max, de iPhone 17 Pro, de iPhone 17 Air en de iPhone 17. Opvallend is het nieuwe camera-eiland, dat is een stuk breder is dan bij de vorige iPhones.

Er is ook goed te zien dat de drie lenzen op dezelfde plek zitten. Dat terwijl eerdere geruchten zeiden dat de lenzen naast elkaar zouden worden geplaatst. De verandering in het design lijkt zich bij deze toestellen vooral op het camera-eiland te richten.

Als je goed kijkt naar het nieuwe camera-eiland dan is je waarschijnlijk ook opgevallen dat de positie van onder andere het ledlampje anders is. De drie cameralenzen zijn nog steeds aan de linkerkant te vinden, maar het lampje, de microfoon en de LiDAR-sensor zitten nu helemaal rechts.

Dat is niet alles wat op de foto’s te spotten is. Wat ook opvalt is dat elk toestel MagSafe en een actieknop heeft. Dat is fijn, want eerst werd nog gedacht dat de iPhone 17 Air misschien MagSafe ging missen, omdat het design van dit toestel zo dun wordt. Goed om te weten: ook de cameraregelaar is op elke iPhone te vinden.

Ook heeft analist Jeff Pu iets over het design van de iPhone 17 gezegd. Hij zei namelijk dat de iPhone 17, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max allemaal een aluminium frame krijgen. Hij verwacht dat de iPhone 17 Air daarentegen een titanium frame krijgt, wat mogelijk noodzakelijk is voor voldoende stevigheid bij zo’n ultradun toestel.