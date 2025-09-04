Nieuwe chip in aankomende iPhone 17 belooft veel meer snelheid

Apple presenteert op 9 september de iPhone 17, die onder meer een nieuwe chip krijgt die allerlei verbeteringen naar het toestel brengt.

Nieuwe chip iPhone 17

Het is al een aantal jaren zo dat de Pro-modellen van een iPhone-serie een iets snellere processor hebben dan de reguliere modellen. Zo zagen we bij de iPhone 15 (Plus) een A16 Bionic-chip en bij de iPhone 15 Pro (Max) een A17 Pro-chip. Dat verschil werd bij de iPhone 16-serie wel ietsje kleiner: de iPhone 16 (Plus) heeft een A18-chip en de iPhone 16 Pro (Max) een A18 Pro-chip.

Dit laatste lijkt Apple door te zetten bij de iPhone 17-serie, mogelijk met één uitzondering: de iPhone 17 Air. We verwachten voor de iPhone 17 een A19-chip. De iPhone 17 Pro (Max) krijgen waarschijnlijk een A19 Pro-chip. De iPhone 17 Air vervangt het Plus-model, maar krijgt volgens geruchten mogelijk toch een A19 Pro-chip. Als dat klopt, krijgt alleen de iPhone 17 een A19-chip. Dat is nog altijd een prima upgrade ten opzichte van de A18-chip in de iPhone 16.

A19-chip voor meer snelheid

De A19-chip in de iPhone 17 heeft uiteraard een aantal voordelen ten opzichte van de A18-chip. Om te beginnen zorgt de nieuwe processor voor meer snelheid. Of je dat direct merkt in de praktijk is nog maar de vraag, maar de processor kan in elk geval meer data in minder tijd verwerken.

De hoeveelheid werkgeheugen blijft met 8 GB wel gelijk aan de hoeveelheid van de iPhone 16. Een upgrade naar 12 GB zou de iPhone 17 nog sneller hebben gemaakt. De 8 GB is overigens wel voldoende voor ondersteuning van Apple Intelligence.

De A19-chip van de iPhone 17 is ook weer een stukje energiezuiniger dan de A18-chip en dat heeft zeer waarschijnlijk een positief effect op de batterijduur. Hoeveel is op dit moment nog niet duidelijk, maar de kans dat je hier in de praktijk iets van merkt is zeker aanwezig.

Tot slot krijgen iPhones met een A19-chip een jaar langer ondersteuning voor software-updates dan iPhones met een A18-chip!

iPhone 17 komt in september

Apple presenteert de iPhone 17 tijdens het ‘Awe Dropping’-evenement op dinsdag 9 september om 19.00 uur Nederlandse tijd. Wil je niets missen van de aankondigingen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!