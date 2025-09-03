Camera van de iPhone 17 krijgt flinke upgrade (met deze verbeteringen)

Vind je de camera van je volgende iPhone belangrijk? Dan hebben we goed nieuws, want de camera van de iPhone 17 krijgt een grote upgrade!

iPhone 17 camera

De iPhone 17-serie komt eraan! Apple brengt dit jaar opnieuw vier iPhones uit, volgens geruchten staan de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max op de planning. Alle toestellen krijgen niet alleen een nieuwe processor, maar ook verbeterde camera’s. Ben je van plan om een nieuwe iPhone te halen en vind je de camera een belangrijk onderdeel? Deze upgrades kun je verwachten bij de camera van de iPhone 17!

1. iPhone 17

Het is de verwachting dat de frontcamera van de iPhone 17 een grote upgrade krijgt. Waar dit bij de iPhone 16-serie en eerdere iPhones nog een 12-megapixelcamera is, wordt dat bij de iPhone 17 een 24-megapixelcamera. Dat is een grote verbetering, waardoor je foto’s en video’s in veel hogere kwaliteit maakt met de lens. Dit is vooral handig als je regelmatig videobelt, deze videogesprekken zijn voortaan veel scherper.

Aan de achterzijde worden geen veranderingen verwacht bij de camera van de iPhone 17. Het toestel beschikt over twee lenzen, net als de iPhone 16 en de iPhone 15. Dit is een 48-megapixel hoofdcamera en een 12-megapixel telelens. Met de iPhone 17 kun je vermoedelijk tot 2x optisch inzoomen zonder kwaliteitsverlies, digitaal is dat tot 10x inzoomen. Vooral de camera aan de voorzijde krijgt dus een grote upgrade bij de iPhone 17.

2. iPhone 17 Air

De iPhone 17 Air is een compleet nieuwe iPhone, die volgens geruchten over slechts één camera aan de achterzijde beschikt. Dit is het gevolg van het nieuwe design, want de iPhone 17 Air wordt enorm dun. Met een verwachte ‘dikte’ van slechts 5,5 millimeter wordt dit Apple’s dunste smartphone ooit. Om dit te realiseren schrapt Apple een aantal onderdelen uit de behuizing van de iPhone 17 Air, waaronder een camera.

Waar de reguliere iPhone 17 beschikt over twee lenzen, is dat bij de iPhone 17 Air een enkele camera. Het toestel krijgt alleen de 48-megapixelhoofdcamera, de telelens ontbreekt bij de iPhone 17 Air. Aan de voorzijde zien we dezelfde camera als bij de iPhone 17, dat is de nieuwe 24-megapixelcamera. Voor de meeste gebruikers zijn dit meer dan voldoende camerafuncties, want de hoofdcamera biedt toegang tot de belangrijkste features.

3. iPhone 17 Pro

Apple voorziet de Pro-modellen ieder jaar van geavanceerde camerafuncties dan de reguliere iPhones. Dat is bij de iPhone 17-serie niet anders, want de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max krijgen maar liefst drie lenzen aan de achterzijde. Dit worden voor het eerst drie 48-megapixelcamera’s, terwijl dat er bij de iPhone 16 Pro (Max) nog twee zijn. De telelens krijgt voor het eerst 48 MP bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max, tegenover een 12-megapixel telelens bij de iPhone 16 Pro (Max).

Daarnaast krijgt de iPhone 17 Pro (Max) een 48-megapixel hoofd- en ultragroothoekcamera. Deze zagen we eerder al bij de iPhone 16 Pro (Max) en komen dit jaar ook naar de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Inzoomen blijft bij de iPhone 17 Pro ongewijzigd, met de tetraprismalens kun je tot 5x inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Aan de voorzijde krijgt de iPhone 17 Pro een 24-megapixelcamera, net als de iPhone 17 en de iPhone 17 Air.

4. iPhone 17 Pro Max

Dezelfde 24-megapixelcamera zien we terug bij de iPhone 17 Pro Max. Met alle iPhone 17-modellen kun je dus videobellen en selfies maken in veel hogere kwaliteit. Waar de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max dezelfde camerafuncties hebben, wordt tussen de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max wél een verschil verwacht. Het is de verwachting dat je met de camera van de iPhone 17 Pro Max veel verder kunt inzoomen.

Volgens geruchten werkt Apple aan een verbeterde telelens, waarmee je tot 8x zonder kwaliteitsverlies kunt inzoomen. Deze verbeterde lens komt naar verluidt alleen naar de iPhone 17 Pro Max, bij de iPhone 17 Pro ontbreekt deze functie. Dat heeft mogelijk te maken met de grotere behuizing, waardoor er bij de iPhone 17 Pro Max meer ruimte is voor de grotere telelens. Het is voor het eerst sinds 2023 dat de Pro-modellen over verschillende camerafuncties beschikken, mits de geruchten kloppen.

Release van de iPhone 17

Het is de verwachting dat de camera bij álle iPhone 17-modellen een grote upgrade krijgt. Alle iPhones worden dit jaar voorzien van een 24-megapixel frontcamera. Aan de achterzijde zijn de verschillen groter. Zo krijgt de iPhone 17 Air een enkele hoofdcamera, terwijl de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max beschikken over maar liefst drie 48-megapixelcamera’s. Zoek je naar de iPhone met de beste camera? Dan moet je dit jaar bij de iPhone 17 Pro Max zijn.

We hoeven niet lang meer te wachten op de iPhone 17-serie, want Apple presenteert de nieuwe iPhones binnenkort. Later deze maand weten we zeker welke functies naar de iPhone 17 komen en hoe goed de nieuwe camera wordt. Ben je benieuwd wanneer de iPhone 17 verschijnt? Lees hier alles over de release van de volgende iPhone! Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief, zodat je niks mist over de iPhone 17: