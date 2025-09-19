De camera van de iPhone 17 heeft een aantal toffe, nieuwe functies gekregen. Hier lees je alles over de belangrijkste verbeteringen!

Dit zijn de nieuwe camerafuncties van de iPhone 17

De camera van de iPhone 17 is flink onder handen genomen door Apple en heeft er een paar toffe functies bijgekregen. Apple heeft niet alleen de camera’s aan de achterkant aangepast, ook de frontcamera is voorzien van een aantal leuke verbeteringen.

Verbeteringen bij de frontcamera

Laten we beginnen bij de frontcamera. Apple heeft de 12-megapixel-camera van de iPhone 16 vervangen door een 18-megapixel-camera mét Middelpunt (Center Stage). Je kent deze functie misschien wel van de iPads of Macs. Hiermee blijf je altijd goed in beeld, zelfs wanneer je veel beweegt tijdens een videogesprek. Dat is niet het enige, want het beeld bij video’s is ook een stuk stabieler geworden.

Apple daarnaast de sensor aangepast en die is nu vierkant. Hierdoor kun je zowel in portret- als landschapsmodus fotograferen of filmen, zonder je iPhone te hoeven draaien. Ook passen er meer mensen in beeld en dat is natuurlijk ideaal voor je groepselfies.

Daar komt nog bij dat je nu aan de voorkant ook met 4K HDR-video kunt opnemen. Ook leuk is de functie ‘Dubbele opname’, want hiermee film je tegelijkertijd met de camera aan de voor- én achterkant. Deze functie is natuurlijk op het lijf geschreven voor vloggers of streamers.

Camera aan de achterkant: dit is er nieuw

Bij de iPhone 17-camera aan de achterkant heeft Apple ook flink lopen sleutelen en nieuwe functies toegevoegd. Voor het eerst hebben zowel de hoofdcamera als de ultragroothoekcamera 48 megapixels. Dit zorgt ervoor dat je nu meer details kunt vastleggen met de ultragroothoeklens.

Standaard maakt de iPhone 17 foto’s van 24 megapixel. Maar als je het maximale detail wilt, dan kun je voortaan dus switchen naar 48 megapixel. Verder heeft de camera een 4x optische zoom (2x inzoomen, 2x uitzoomen) en kun je nu ook macrofoto’s maken.

iPhone 17 kopen

Op het eerste gezicht lijkt het alsof de iPhone 17 dezelfde prijs heeft als de iPhone 16 tijdens de release. Maar bij de nieuwe iPhones krijg je nu 256 GB opslag. Dus eigenlijk is het toestel iets goedkoper geworden. Je krijgt nu immers meer voor dezelfde prijs. Dit zijn de adviesprijzen van de iPhone 17:

iPhone 17 (256 GB): € 969

iPhone 17 (512 GB): € 1219

