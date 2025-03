De iPhone 17 krijgt een veel betere camera (aan de voorkant)

Volgens nieuwe geruchten krijgt de iPhone 17 niet alleen een betere camera aan de achterkant, maar ook aan de voorkant. Dit moet je weten.

iPhone 17 krijgt een betere camera aan de voorkant

Analist Jeff Pu van GF Securities heeft een bericht gedeeld waarin hij dieper ingaat op geruchten over de iPhone 17. Zo geeft hij aan dat alle vier de nieuwe modellen waarschijnlijk een betere camera aan de voorkant krijgen.

Pu noemt de mogelijke hardwarespecificaties op van de iPhone 17-serie, die naar verwachting uit vier verschillende modellen zal bestaan. Volgens hem krijgen ze allemaal een frontcamera van 24 megapixels, wat een grote stap is ten opzichte van de huidige 12 megapixels. De frontcamera is sinds de iPhone 11 in 2019 vrijwel onveranderd gebleven. Analist Ming-Chi Kuo zei eerder al dat ten minste één iPhone 17-model een 24-megapixel frontcamera krijgt.

iPhone 17 Pro-modellen

De iPhone 17 Pro-modellen krijgen zelfs een nieuwe 48-megapixel zoomlens, in plaats van de huidige 12-megapixel zoomcamera. Apple heeft eerder geëxperimenteerd met 8K-video op de iPhone 16 Pro, maar die functie uiteindelijk uitgesteld omdat de 12-megapixel telelens beperkt is tot 4K-resolutie.

De Pro-modellen draaien verder op een A19 Pro-chip met 12 GB werkgeheugen, vermoedelijk om extra Apple Intelligence-functies te ondersteunen. Alle nieuwe modellen krijgen Wi-Fi 7, dat momenteel exclusief is voor de 16 Pro-modellen. Alleen de iPhone 17 Air krijgt de nieuwe C1-modem, hoewel Pu suggereert dat Apple hier mogelijk nog op terugkomt.

iPhone 17 Air

De iPhone 17 Air is de nieuwe ultradunne iPhone waarover geruchten de ronde doen. Pu denkt niet dat dit model aantrekkelijk genoeg is om de verkoop van iPhones te stimuleren, vanwege de lage specificaties.

Het toestel krijgt een 6,6-inch scherm en is 5,5 millimeter dik, waarmee het de dunste iPhone is die Apple ooit heeft gemaakt. Het toestel krijgt een enkele 48-megapixelcamera aan de achterzijde hebben, net als de iPhone 16e, en een A19-chip in plaats van de Pro-versie met extra GPU-kernen en 12 GB werkgeheugen. Pu denkt dat de iPhone 17 Air van titanium wordt gemaakt, en de andere modellen, inclusief de Pro-modellen, van aluminium.

We verwachten de iPhone 17-serie in september. Dat duurt nog een klein half jaar, dus voor die tijd zullen er nog wel meer geruchten over verschijnen. Bij iPhoned houden we je uiteraard op de hoogte!