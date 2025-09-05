De batterij van de iPhone 17 gaat waarschijnlijk een stuk langer mee
Maurice Snijders
5 september 2025, 8:18
3 min leestijd
De batterij van de iPhone 17 gaat waarschijnlijk een stuk langer mee

De iPhone 17 komt eraan en krijgt volgens de laatste geruchten een batterij die langer meegaat dan die van zijn voorganger. Dit moet je weten!

Lees verder na de advertentie.

Batterijduur van iPhones

Over het algemeen verbetert Apple bij elke nieuwe iPhone de batterij wel weer een stukje. En meestal zorgt dat ervoor dat de batterijduur ook weer een beetje beter wordt. De afgelopen jaren was er wat dat betreft één uitzondering en dat was de iPhone 15. Hoewel die een krachtigere batterij had gekregen, bleef de batterijduur nagenoeg gelijk aan die van de iPhone 14. Een overzichtje:

iPhoneBatterijBatterijduur
iPhone 163561 mAh22 uur video afspelen
iPhone 153349 mAh20 uur video afspelen
iPhone 143279 mAh20 uur video afspelen
iPhone 133240 mAh19 uur video afspelen
iPhone 122815 mAh17 uur video afspelen

Batterij iPhone 17 gaat langer mee

Op dit moment weten we nog niet hoe krachtig de batterij van de aankomende iPhone 17 zal zijn. Het is daarom ook lastig om in te schatten in welke mate de batterijduur van de iPhone 17 zal toenemen ten opzichte van zijn voorganger. Dat die batterijduur langer wordt, is echter wel vrij zeker. We zetten de redenen daarvoor voor je op een rij.

Meer ruimte

Om te beginnen is de iPhone 17 met een scherm van 6,3 inch net een stukje groter dan de iPhone 16 met een scherm van 6,1 inch. Dit betekent dat er ook net wat meer ruimte is voor een grotere batterij. Alleen al hierom gaan we ervan uit dat de batterij van de iPhone 17 een hogere capaciteit heeft dan de 3561 mAh van die van de iPhone 16. Dat is niet zeker, maar het ligt wel voor de hand.

Batterij met een hogere dichtheid

Er zijn ook geruchten die zeggen dat Apple batterijen met een hogere dichtheid gaat gebruiken in de iPhone 17. Dat zou betekenen dat een minder grote batterij toch dezelfde capaciteit kan hebben. In combinatie met een grotere batterij zorgt dit dus voor nog meer capaciteit.

Een zuinigere chip

De iPhone 17 krijgt naar verluidt de A19-chip en dat is een stap vooruit vanaf de A18-chip die in de iPhone 16 zit. Naast de extra snelheid die de A19-chip ongetwijfeld zal brengen, is deze chip ook weer energiezuiniger. Dit heeft ongetwijfeld een positief effect op de batterijduur van de iPhone 17!

batterij iphone 17

Hoeveel langer blijft nog even afwachten

De batterijduur van de iPhone 17 wordt vrijwel zeker langer vanwege de genoemde redenen. Hoeveel langer blijft desondanks lastig inschatten. Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten, want Apple presenteert de iPhone 17 al op dinsdag 9 september om 19.00 uur Nederlandse tijd. Wil je niets missen van de presentatie, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Apple iPhone 17
